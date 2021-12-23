Son dakika: Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL mevduatına ne kadar para yatırıldı?

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuğu olduğu canlı yayında kur korumalı vadeli TL mevduat sistemine yatırılan para miktarını açıkladı. Döviz alan bireylerle satan bireyler arasında büyük uçurum oluştuğunu belirten Bakan Nebati, "Sabahki tutar 10 milyar TL'ydi, öğleden sonra bu tutar katlanarak gidiyor. Kur korumalı mevduata geçiş sabah 10 milyar TL'ydi." dedi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:



Hazine zarar edecek söylemi bir defa altı doldurulmayan bir söylem. Salı gününden itibaren dövizini bozdurup yatıranlar 3, 6 ay ya da 1 yıl sonra parasını döviz karşılığı TL olarak alacak, garantisi orada. 10 bin doları olan bir kişinin dövizini bozması, MB’nin belirlediği döviz alış kuruyla dönüştürmesi kaydıyla diyoruz ki, biz senin 10 bin dolar karşılığı Türk lirasını aldık. Sana şu garantiyi veriyoruz, vadenin sonunda geleceksin, 10 bin dolar karşılığı, bugünkü fiyatlarla 110 bin lira. Eğer dolar 12 liraya çıkmışsa, ki olmayacak öyle bir şey. Diyelim ki 12 liraya çıktığı zaman senin paran 110 bin artı nema olmayacak, 120 bin artı nema yani ödediğin dolarla birlikte nemasıyla birlikte karşılığı Türk lirasını vereceğiz. Diyelim ki tersi oldu. Dolar 10 liraya düştü. Karşılığı 100 bin lira. 100 bin lira değil, 10 bin dolar karşılığı Türk lirasını artı nemada biriktirdiğin paranın da nemasını alıyorsun. Garantili iş. Kur korumalı TL mevduatta alt limit bir lira üst limit yok.

"TEŞEKKÜR ALIYORUZ"

O akşamdan itibaren aslında modelimizin kabul edildiği, bu modelin başarıya ulaşacağı, aynı zamanda da optimal noktanın piyasadaki arz ve talebe göre oluşacağı, ve köpüğün gitmeye başladığı çünkü köpük daha gitmedi, gitmeye başladığı bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla da bankalarda rekorlar kırıldı. Bankalar bir an önce açıklayın da işlemlere başlayalım diye baskı yaptılar. Uygulamaya tüm bankalarımız katılıyor. Özel bankalar dolarizasyondan memnun değiller. Özel banka yöneticilerinden teşekkür alıyoruz.

"SABAH İTİBARIYLA 10 MİLYAR LİRAYDI"

Dövizdeki köpükten yanan küçük yatırımcı oldu. Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti.

Modelimize karşı çıkanlar, bu iş yüksek faizle çözülecek diyenler iki gündür yüksek faizi artık ağızlarına almıyor. Daha ötesi modeli sahiplenenler var, modelin sahibi benim, ilk söyleyen benim diyenler var. Bu ne demektir? Başardınız.



