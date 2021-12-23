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Son dakika: Bakan Nebati'den 'yeni ekonomi modeli' açıklaması: Tokat gibi yanıt oldu

23.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında ekonomi gündemini değerlendiriyor. Bakan Nebati yeni ekonomi modeliyle ilgili, "Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Nebati'den 'yeni ekonomi modeli' açıklaması: Tokat gibi yanıt oldu

Son dakika haberine göre, Bakan Nebati Türkiye'nin yakından takip ettiği ekonomik gelişmeleri NTV canlı yayınında değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısını ardından dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" demişti. Bu açıklamanın ardından TL diğer para birimleri karşısında değer kazanmıştı.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ"

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Daha önce döviz kullanılarak yapılan saldırılar Türkiye'de birtakım değişmelere sebep oldu. Biz diyoruz ki yeni bir ekonomik model önerelim. Bu mu öyle bir model olsun ki Türkiye'yi kapsasın. İç dinamikleri ile bir bütünlük arz etsin ancak ortak söylemin gerçekleştirildiği ve özellikle de bütüncül bir bakış açısıyla herkesin anlayabildiği toplumun ve tüm kurum kuruluşlarında bu işin içerisinde olduğu ortak söyleyen temelinde bir şey söyleyelim dedik. Altyapısının doldurulduğu ve isminin de oradan buradan öykünerek değil modeli Türkiye Ekonomi modeli diye nitelendirilen bir yapıya dönüştürdük.

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Peki burada neden Türkiye modeli? Neden Kore modeli değil, neden Çin modeli değil. Türkiye modeli denmesinin sebebi şu. Biz Güney Kore modeli değiliz, çünkü seçilmiş bir ülke. Çin değiliz, devasa nüfusuyla, aldığı tedbirlerle gelen bir ülke. Biz demokratik gelenekleri olan, serbest piyasaya inanan, kambiyo rejimine sıkı sıkı bağlı olan ve bu geleneği de sürdüren bir modeli ortaya koyuyoruz. Çünkü altyapımız dolu. Altyapıyı tamamlamış şekilde geliyoruz.

Türkiye modelinde 150 dolarlardan 200 dolarlardan 1000 dolarlardan yola çıkan bir ülke değil. 8500-9000 dolarlarda kişi başı geliri olan, tüm altyapısını tamamlamış bir ülke olarak geliyor.

PANDEMİDE TÜRKİYE

Salgında Türkiye sağlık konusunda, sağlık sektöründe inanılmaz bir başarı ortaya koydu, hepimizin malumu. Biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle öyle bir noktaya getirdik ki, Türkiye’nin bundan sonra karşı karşıya kalabileceği olaylarla yüz yüze geldiğinde çok hızlı bir şekilde uyum sağlayıp yakın pazarlara da yakın yerlere de bir üretim merkezi oluşturabileceği imkanları ortaya koydu.

Modelimiz; yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir. Bu model içerisinde biz yüksek teknoloji üssü olmak istiyoruz. Biz büyük endüstri bölgeleriyle her türlü ihtiyacın yalnızca Türkiye değil yakın çevresine sağlandığı bir üs haline gelmek istiyoruz. Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolunun da bu olduğunu biliyoruz.

"FAİZ ARTIRILMALI DİYENLERE TOKAT GİBİ YANIT OLDU"

20 yıldır geliştirilen bir yapı var. Bu yapı Türkiye’nin sanayide bir tık daha üste çıkabileceği altyapıyı hazırladı. İnsanlar girişimciler bu yapının nasıl işlediğini gördü. Üçüncüsü dünyaya açılmayla diğer pazarlarla Türkiye’yi karşılaştırabilecek yapıya sahip oldu. Türkiye’nin vazgeçilmez bir ülke olduğu anlaşılmış oldu.

Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Hazine ve Maliye Bakanlığı Amerikan Doları
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