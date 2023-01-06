Son dakika | Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini açıkladı: Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi, Tarım Borç Transferi Kredisi...

İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir