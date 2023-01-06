Son dakika | Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini açıkladı: Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi, Tarım Borç Transferi Kredisi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulunurken çiftçilerin yararlanabileceği Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi hakkındaki detayları paylaştı.
"TARIMSAL ÜRETİME DE STRATEJİK ÖNCELİK ANLAYIŞIYLA BAKIYORUZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle güçlendirirken sistemin tamamına hitap ediyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.
- Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye çıkartma şevki kazanıyoruz. Her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz.
ÇİFTÇİLERE KREDİ DESTEKLERİNİ "MÜJDE" DİYEREK AÇIKLADI! İŞTE FAİZ ORANLARI VE VADE SÜRELERİ
- Bugün vereceğimiz müjdeler çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.
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İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir
- Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisidir. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da düşük maliyetli finansman sağlamasını temin edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
"500 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARALIM" ÇAĞRISI
- Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürümüze Genç ve Kadın Çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.