FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini açıkladı: Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi, Tarım Borç Transferi Kredisi...

Son dakika | Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini açıkladı: Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi, Tarım Borç Transferi Kredisi...

06.01.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için yapılan Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi düzenlemelerini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre; kişi başına 250 bin TL'ye kadar verilecek Çiftçi Destek Kredisi'nde yıllık faiz oranı yüzde 9.75, vade süresi 36 ay olacak. Tarımsal Kobi Kredisi'nde devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4.75, Tarım Borç Transferi Kredisinde ise yüzde 9.75 olacak.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulunurken çiftçilerin yararlanabileceği Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi hakkındaki detayları paylaştı.

"TARIMSAL ÜRETİME DE STRATEJİK ÖNCELİK ANLAYIŞIYLA BAKIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle güçlendirirken sistemin tamamına hitap ediyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.

Başlıksız-3

  • Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye çıkartma şevki kazanıyoruz. Her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz.

ÇİFTÇİLERE KREDİ DESTEKLERİNİ "MÜJDE" DİYEREK AÇIKLADI! İŞTE FAİZ ORANLARI VE VADE SÜRELERİ

  • Bugün vereceğimiz müjdeler çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

thumbs_b_c_c816647f90e3f577dc28decd8938f4ce

  • İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir

  • Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisidir. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da düşük maliyetli finansman sağlamasını temin edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

"500 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARALIM" ÇAĞRISI

  • Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürümüze Genç ve Kadın Çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret ettiEv kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti
'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Cep telefonunda kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonunda kredi ve taksit sınırı artırıldı

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

Askerlik ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu! e-Devlet'ten yapılacak

Askerlik ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu! e-Devlet'ten yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.