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Son dakika: Erken emeklilik bekleyen milyonları heyecanlandırdı! 'EYT gelince daha fazla maaş alacaksınız'

11.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekarı, evlisi, kadını, erkeği... Herkes EYT'den gelecek son dakika haberlerini yakından takip ediyor! EYT'de hangi formülün kullanılacağı merak edilirken milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Canlı yayında 'Bunu ilk kez duyacaksınız' çıkışı sonrası heyecan arttı. EYT sonrasında o kişilerin daha fazla maaş alacağı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Erken emeklilik bekleyen milyonları heyecanlandırdı! 'EYT gelince daha fazla maaş alacaksınız'

Milyonlarca EYT'linin beklediği formül netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu bildirmişti. EYT düzenlemesi için Aralık ayına gözler çevirilmişken, düzenleme ile ilgili flaş bilgi geldi. Peki EYT formülü ne? Kimler, nasıl emekli olabilecek?

TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel EYT ile ilgili önemli iki bilginin eline ulaştığını bildirerek milyonlarca kişinin araştırdığı EYT formülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İŞTE EYT'DE İLK KEZ DUYACAĞINIZ İKİ FORMÜL

Açıkel, EYT'liyim diyen herkesin EYT'li olamadığına dikkat çekerek bu konuda kritik tarih yasanın yürürlüğe girdiği, Eylül 1999 tarihinin olduğunu belirterek, EYT'de ilk kez duyulacak iki formül olduğunu açıkladı.

1-PRİM GÜNÜNE GÖRE MAAŞ: Prim günü fazla olana fazla maaşı verilecek. Böylece Maliye'nin bütçesinin üzerine fazla yük binmeyecek

2- YAŞ SINIRI: 1999'dan bu yana geçen süreye işaret edilerek bazı çalışanların 40'lı yaşların başlarında emekli olabileceği yorumları yapılmış. Bu ne demek? 34-40 yaşlarında emekli olmaların önüne geçmek için kadınlar için 45, erkekler için ise 48 gibi bir alt sınırı getirileceği söyleniyor.' dedi

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE İSTEĞE BAĞLI KADRO

Açıkel, 600 bine yakın personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçirileceğini söyleyerek. Bazı sözleşmeli personelin kadroya geçtiğinde maaşlarının düşeceği de bilgisini de verdi.

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son dakika EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 72 yorum
yaş ile ilgili bir formül getirme şansı yok adı üstünde yaşa takılanlar. yine her seçim zamanı olduğu gibi Dalga geçmesinler
Ne zaman vatandaşın yararına bir iş yapmış ki biri çıkıp söylesin seçim yaklaşıyor diye yapılan doldur boşaltlar ama yine bildiklerini okuyorlar, söz konusu Milletvekili maaşları ve emeklilikleri olsa kimsenin ruhu bile duymaz kendilerine kıyak emeklilik yasası anında çıkar 15 dk yı bulmaz, o formülleri sandıkta vatandaş nasıl yedirecek göreceksiniz bu saatten sonra o yasa çıksa da çıkmasa da son sözü okkalı bi şekilde alacaksınız bu insanları bunca sene bunalttınız sizde bunalacaksınız
tuzun kuru galiba
bıze ne dendı calısırsanız prımınızden aylık%2.5 dusulecek emeklılıkte dedndı bızde calısmadık prımde ona gore dusuk elbette bunu nasıl telafı edeceksınız pekala..???
@mg003 bu konuda kesinlikle haklısın, başta söylenen ne ise o yapılmalı, çocuk oyuncağı değil ki bu, prim çok olursa maasta olumlu etki olmayacak aksine maaşınız düşecek denildiğinde insanlar prim ödemeksizin çalıştı. hayat hep zordu insanlar söylenen ne ise ona en uygun karsilikla hayatını idame etmeye gayret etti. şimdi de farklı şeyler söyleyip insanların hakları kısıtlanmamali
ABO EYT'den daha büyük bir sorundur.

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