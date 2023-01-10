Son dakika: Esnafa destek paketinde limit artırıldı! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: 150 milyar liraya çıkartıyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuşuyor. Konuşmasında esnaf destek paketinde kredi üst limitinin 150 bin liraya yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca seçimlerle ilgili de altılı masaya tepki gösterirken "Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

15 Temmuz'da birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız silahlara meydan okuyordu. Cumhuriyet'i nasıl esnaflarımızla kurup bugünlere getirdiysek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da esnaflarımızla inşa edeceğiz.

Esnaflarımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9 buçuktan yüzde 7 buçuğa indirdik. Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı.

'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi' parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. 3 ay gibi kısa sürede 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz.

Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnaflara da yararlanma imkanı getiriyoruz.

Paraf Troy kartlı esnafımızın ham madde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni müjdelerimizin esnaf kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum.