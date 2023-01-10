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Son dakika: Esnafa destek paketinde limit artırıldı! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: 150 milyar liraya çıkartıyoruz

10.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 136 bin esnafın faydalandığı 100 milyar liralık esnaf kredisi destek paketinin limitinin artırıldığını duyurdu. Esnafa sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenlemeleri sıralayan Erdoğan, haziran ayı sonuna kadar esnaf başına verilen 500 bin lira olan kredi üst limitinden 1. ve 2. risk grupları dışındaki esnafların da yararlanabileceğini açıkladı.

Son dakika: Esnafa destek paketinde limit artırıldı! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: 150 milyar liraya çıkartıyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuşuyor. Konuşmasında esnaf destek paketinde kredi üst limitinin 150 bin liraya yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca seçimlerle ilgili de altılı masaya tepki gösterirken "Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır" ifadelerini kullandı.

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"SİNSİ OYUNLAR EKONOMİDE PERVASIZ BİR TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

  • 15 Temmuz'da birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız silahlara meydan okuyordu. Cumhuriyet'i nasıl esnaflarımızla kurup bugünlere getirdiysek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da esnaflarımızla inşa edeceğiz.

  • Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler ciddi krizlerle boğuşurken Türkiye güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başardı. Bu arada sıkıntılar da yaşadık. Sinsi oyunlar ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik.

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ESNAF DESTEK PAKETİNDE LİMİT 150 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

  • Esnaflarımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9 buçuktan yüzde 7 buçuğa indirdik. Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı.

  • 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi' parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. 3 ay gibi kısa sürede 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz.

  • Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnaflara da yararlanma imkanı getiriyoruz.

  • Paraf Troy kartlı esnafımızın ham madde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni müjdelerimizin esnaf kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum.

"SEÇİME 4-5 AY KALDI, KARŞIMIZA ÇIKABİLEN ADAY YOK"

  • Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı, onlarla yarışıp sandıkta ipi göğüslemiştik. Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok.

"DEMOKRASİ DEĞİL, SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR"

  • Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle 'Ülkeyi yönetmeye talibiz' diyorlar. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı 'demokrasi' değil, 'sivil darbe teşebbüsü'dür.
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