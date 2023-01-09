FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Et fiyatlarına zam gelecek iddiası! Bakan Kirişci'den açıklama geldi: Spekülatif hareketler var

SON DAKİKA | Et fiyatlarına zam gelecek iddiası! Bakan Kirişci'den açıklama geldi: Spekülatif hareketler var

09.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Et fiyatlarına zam gelecek iddiaları sonrası Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada "Et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

SON DAKİKA | Et fiyatlarına zam gelecek iddiası! Bakan Kirişci'den açıklama geldi: Spekülatif hareketler var

Son dakika: Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Bakan Kirişci açıklamasının devamında "Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ DE BİR YOL KAT ETTİK, SON ŞEKLİNİ VERECEĞİZ"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şu ifadelere yer verdi;

fdgdg

"Bolu’da bir çalıştay düzenledik. Ortaya çıkan son durum ile ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Ciddi de bir yol kat ettik, son şeklini vereceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz, içinde mevzuat düzenlemesi gereken hususlar varsa onlar için de Meclis tarafında dikkate almamız gerekecek."

Kilosu 200 TL’yi geçti! Kırmızı ette fiyat artışına yeni çözüm: Anlaşmalar yapıldı, bu ay içinde… Kilosu 200 TL’yi geçti! Kırmızı ette fiyat artışına yeni çözüm: Anlaşmalar yapıldı, bu ay içinde…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Emekli ve memura ek zam mı geliyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler...Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Emekli ve memura ek zam mı geliyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler...
Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...
EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…
Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci et fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

Koridorlar dolup taşıyordu! Zam sonrası sessizliği: IMEI kayıt ücreti yüzde 122 artınca…

Koridorlar dolup taşıyordu! Zam sonrası sessizliği: IMEI kayıt ücreti yüzde 122 artınca…

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.