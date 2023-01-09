SON DAKİKA | Et fiyatlarına zam gelecek iddiası! Bakan Kirişci'den açıklama geldi: Spekülatif hareketler var

Son dakika: Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Bakan Kirişci açıklamasının devamında "Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ DE BİR YOL KAT ETTİK, SON ŞEKLİNİ VERECEĞİZ"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şu ifadelere yer verdi;

"Bolu’da bir çalıştay düzenledik. Ortaya çıkan son durum ile ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Ciddi de bir yol kat ettik, son şeklini vereceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz, içinde mevzuat düzenlemesi gereken hususlar varsa onlar için de Meclis tarafında dikkate almamız gerekecek."



