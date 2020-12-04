SON DAKİKA: EÜAŞ teknisyen alımı 2020... EÜAŞ; kimya, elektronik ve elektrik teknisyeni alımı ne zaman, şartları nedir?

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre 150 kişilik teknisyen alımı yapılacak. EÜAŞ hangi kadrodan teknisyen alımı yapacak merak eden vatandaşlara; elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni ve kimya teknisyeni alımı yapılacağını belirtelim. EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün 150 kişilik açık teknisyen kadrosu alım ilanı, Çalışma Bakanlığı'nın İlan sayfasından takip edilecek. EÜAŞ teknisyen alım şartları neler? Peki hangi kadrolarda teknisyen alımı yapılacak? İşte EÜAŞ teknisyen alım detayları...

EÜAŞ Elektrik Teknisyeni alımı hangi bölümlerden yapıyor?

EÜAŞ Genel Müdürlüğü elektrik teknisyeni alımlarını hangi kadrolardan yapacağını açıkladı:

Lise ve dengi okulların Elektrik,

Elektrik Tesisatçılığı,

Elektrik-Elektronik,

Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri,

Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü,

Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak.

EÜAŞ Elektronik Teknisyeni alımı hangi bölümlerden yapıyor?

EÜAŞ Genel Müdürlüğü elektronik teknisyeni alımlarını hangi kadrolardan yapacağını açıkladı:

Lise ve dengi okulların Elektronik,

Elektrik Elektronik,