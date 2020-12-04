SON DAKİKA: EÜAŞ teknisyen alımı 2020... EÜAŞ; kimya, elektronik ve elektrik teknisyeni alımı ne zaman, şartları nedir?

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre 150 kişilik teknisyen alımı yapılacak. EÜAŞ hangi kadrodan teknisyen alımı yapacak merak eden vatandaşlara; elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni ve kimya teknisyeni alımı yapılacağını belirtelim. EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün 150 kişilik açık teknisyen kadrosu alım ilanı, Çalışma Bakanlığı'nın İlan sayfasından takip edilecek. EÜAŞ teknisyen alım şartları neler? Peki hangi kadrolarda teknisyen alımı yapılacak? İşte EÜAŞ teknisyen alım detayları...
EÜAŞ Genel Müdürlüğü elektrik teknisyeni alımlarını hangi kadrolardan yapacağını açıkladı:
Lise ve dengi okulların Elektrik,
Elektrik Tesisatçılığı,
Elektrik-Elektronik,
Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri,
Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü,
Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak.
EÜAŞ Genel Müdürlüğü elektronik teknisyeni alımlarını hangi kadrolardan yapacağını açıkladı:
Lise ve dengi okulların Elektronik,
Elektrik Elektronik,
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım,
Görüntü ve Ses Sistemleri,
Güvenlik Sistemleri,
Büro Makinaları Teknik Servisi,
Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmak.
EÜAŞ Genel Müdürlüğü kimya teknisyeni alımlarını hangi bölümlerden yapacağını açıkladı:
Lise ve dengi okulların Kimya veya Kimya Teknolojisi mezunu olmak
şartı bulunuyor.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,
İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,
Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,
30 yaşını bitirmemiş olması,
Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması.
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