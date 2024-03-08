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SON DAKİKA! Euro ne kadar oldu? Serbest piyasada hareketlilik, 35 TL seviyesi ilk kez görüldü (8 Mart 2024 Euro kuru)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 10:28
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Son dakika haberi: Döviz kurlarında sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Güne rekor tazeleyerek başlayan Euro/TL tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar Euro kurunun ne kadar olduğunu araştırırken 35 TL seviyesi görüldü. 8 Mart 2024 dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel durum...

Euro ve dolarla ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Euro/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

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TÜM ZAMANLARIN REKORU

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı. Euro fiyatları, sığ piyasada en yüksek 35,2099 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 35,0173 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,9583 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 102,79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0946 seviyelerinde hareket ediyor.

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