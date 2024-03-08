SON DAKİKA! Euro ne kadar oldu? Serbest piyasada hareketlilik, 35 TL seviyesi ilk kez görüldü (8 Mart 2024 Euro kuru)

Euro ve dolarla ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Euro/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı. Euro fiyatları, sığ piyasada en yüksek 35,2099 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 35,0173 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,9583 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 102,79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0946 seviyelerinde hareket ediyor.







