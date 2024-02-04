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Son dakika | Evlenmeyi bekleyenler bu tarihi merak ediyordu! Aile ve Gençlik Fonu için başvurular e-Devlet üzerinden başlıyor

04.02.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yeni evlenecek çiftlerin iple çektiği uygulama başlıyor! Evlilik yolundaki gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik fonu başvuru tarihi belli oldu, "Evlilik kredisi ne zaman başlıyor?" sorusu yanıtını buldu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Son dakika | Evlenmeyi bekleyenler bu tarihi merak ediyordu! Aile ve Gençlik Fonu için başvurular e-Devlet üzerinden başlıyor

Son dakika haberi: Evlilik yolundaki gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni süreç başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ VE FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

Aile ve Gençlik Fonu uygulaması ilk olarak 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede hayata geçirilecek.

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BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlendi. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

YAŞ SINIRI İL İL DÜZENLENECEK

Evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet evlilik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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