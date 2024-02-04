Son dakika | Evlenmeyi bekleyenler bu tarihi merak ediyordu! Aile ve Gençlik Fonu için başvurular e-Devlet üzerinden başlıyor

Son dakika haberi: Evlilik yolundaki gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni süreç başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.
Aile ve Gençlik Fonu uygulaması ilk olarak 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede hayata geçirilecek.
Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlendi. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" demişti.