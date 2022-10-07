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SON DAKİKA | Eylül ayına damga vuran promosyonda ikinci perde! Memurlar için ek zam senaryosu da masada...

07.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memura yeni bir promosyon müjdesi! Herkesin gözü kulağı asgari ücret zammında! Aynı zamanda memur ve emeklilerin gelirini arttıracak ek zam konusu da sıcaklığını koruyor. Sözleşmeli personellere kadro yolunu açacak düzenleme için de ilk toplantı dün yapıldı. Son döneme damga vuran memur ve emekli promosyonlarıyla ilgili de olumlu gelişmeler var. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Eylül ayına damga vuran promosyonda ikinci perde! Memurlar için ek zam senaryosu da masada...

Son dakika haberi: Sözleşmeli olarak çalışan on binlerce işçinin kadroya geçme hayali gerçek oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen yönetimi dün kritik bir toplantı yaptı. Memur-Sen taleplerini sundu. Bu taleplerin arasında oldukça önemli promosyon konusu, 3600 ek gösterge, maaşlara ek iyileştirme var.

SON DAKİKA: MAAŞLARDAKİ ENFLASYON FARKINA İYİLEŞTİRME!

Memur-Sen, Çalışma Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde maaşlara ek iyileştirme talep etti. Gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar yapılmasını savunan Memur-Sen ayrıca maaşlardaki enflasyon farkına iyileştirme yapılmasını istedi.

Kamu görevlilerin tamamına yemek yardımının yapılmasını dile getiren Memur-Sen, engelli kamu görevlilerin araç alımlarındaki ÖTV muafiyetinin 450.500 TL olan üst sınırının artmasını talep etti.

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EYLÜL AYINA DAMGA VURMUŞTU! PROMOSYON HEYECANI...

Ayrıca banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının kamu bankalarıyla ortak hareket etmesi planlanıyor. Buna göre memurun alacağı promosyonun daha da artacağı gündem maddeleri arasında...

3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta yardımcı hizmetler sınıfı personeli olmak üzere kamu görevlilerin tazminat yansıtma oranlarında ilave artış sağlanması da taleplerden biri.

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