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Son dakika: EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun! EYT’de 7200 ve 9000 prim günü mümkün mü?

18.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duyurmasının ardından EYT’li vatandaşlar, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt arıyor. Masada bir çok formül yer alırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Peki EYT’de 7200 ve 9000 prim günü mümkün mü? İşte son dakika EYT haberinin detayları…

Son dakika: EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun! EYT’de 7200 ve 9000 prim günü mümkün mü?

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) 5 milyon kişi için çalışmalarda gaza basılmış ve yıl sonu işaret edilmişti. 3600 ek gösterge meselesi, asgari ücret, memur ve emekli zammı konuları tek tek çözüme kavuşturulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT'nin bu yıl sonuna kadar çözülecek konular arasında yer aldığını söyleyerek, “Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT’de masadaki formüller neler? İşte EYT konusunda son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: EYT’DE 7200 VE 9000 PRİM GÜNÜ FORMÜLÜ

Çalışmaların başladığı EYT’de Ekim ayında kamuoyu ile bir paylaşım yapılması beklenirken, bu konuda yasanın Ocak 2023’te çıkacağı ifade ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Ancak bunlardan en çok telaffuz edileni ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü ile emeklilik hakkı verilmesi oldu. Çok konuşulan bu formül için Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun açıklık getirdi.

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“EMEKLİK SÜRESİNİ KISALTMAZ, DAHA DA UZATIR”

Konuyu bir örnekle açıklayan Erdursun şunları dile getirdi:

“7000 veya 9000 prim günü şartı getirirlerse şayet emeklilikte yaşa takılmış kişileri emekli edemezler. Bu sefer bu durum bir avantaj değil, dezavantaj oluşur. Örneğin bir çalışan 5600 prim gününü tamamlamış ve emekliliği de 3 yıl sonra. Bu kişiyi 9 bin prim günü ile emekli etmek isteseler 3400 prim günü eksiği kalır. Bu 3400 günü de 9,5 yılda tamamlar ve 3 yılda emekli olması gereken kişinin emekliliği 9 yıla uzar. Bu mümkün değil. Bunu hiç kimse kabul etmez. Böyle bir yasanın çıkması demek EYT’lilerin sorunlarını çözmek olmaz. Emeklilikte yaşa takılanların emekliliklerini uzatmaları anlamına gelir. EYT’li 1-1,5 milyon kişi varsa bir sonraki yapılan organizasyonlarda oralarda 15 milyon kişi yer alır.”

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EYT BEKLEYENLER İÇİN FORMÜLÜ AÇIKLADI

Söz konusu prim günlerin SSK için geçerli olamayacağını belirten SGK Uzmanı Erdursun, “EYT’de SSK’da 7000-7200-9000 gün istemez… BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında ise durum farklı. EYT çıksa dahi kadınlar 7200, erkekler 9000 güne tabidir… BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında EYT yasası çıkmadan önce de kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün isteniyordu… SSK’da ise 5000 gün… Bence EYT mağduriyeti 8.9.1999 tarihine kadar sigortalı olmuş, SSK’da kadın 20-erkeklerde 25 yıl 5.000 gün tamamladığında, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 gün tamamlandığında emekli olunacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.


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