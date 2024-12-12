Yeni banknotlarda Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olacak? 'Duyum aldım' diyerek ilk kez açıkladı: 500 ve 1000 TL geliyor

Alım gücünün 2024 yılı sonuna doğru iyiden iyiye düşmesiyle en büyük banknot olan 200 TL ile alınacak şeylerin sayısı iyice azaldı. Özellikle 5 TL, 10 TL ve 20 TL piyasada neredeyse bozuk para haline gelirken; bir market alışverişinde bile deste ile para ödemek zorunda kalınıyor.

Tüm bu durumlar yeni banknot iddialarını zaman zaman gündeme getirirken, ekonomi yönetiminin harekete geçmek için bu kez kararlı olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddiayı gündeme getiren ise bu kez Ekonomist yazar Dr. Şeref Oğuz oldu.

500 TL VE 1000 TL'LİK YENİ BANKNOT İDDİASI

TV 100'deki canlı yayına konuk olan Oğuz, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların konuşulmaya başlandığı duyumunu aldığını söyledi.

YENİ BANKNOTLARDA KİMİN RESMİ OLACAK?

Oğuz'un ilk kez ortaya attığı bir diğer iddia ise daha da dikkat çekti. Söz konusu basılacak yeni banknotlarda kimin resminin yer alacağının üzerinde durulduğunu iddia eden Oğuz, iki seçenek arasında kalındığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

ABDÜLHAMİT Mİ NECİP FAZIL MI?

"Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş."

Oğuz'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası kuralı şudur; piyasadaki banknotların en yüksek küpürü, eğer toplam adetler içerisinde yüzde 50'yi aşmışsa bir üst küpüre geçirilir. Şu anda bu oran yüzde 82 olmuş durumda.

Peki niye basmıyorlar? diye ben biraz içeride soruşturdum. Birinci olarak, muhalefet diline dolayacak. 'Enflasyon parası bastılar' denilecek. İkincisi işlemlerin nakitten çıkıp banka üzerinden yapılması tercih ediliyor, vatandaşlara buraya yönlendiriliyor. Üçüncüsü açıkçası bunla ilgili yeni banknotların küpürlerinin hazırlandığı duyumu var ama bu bir duyum, haber değil. Hatta şu detaya kadar geldik. Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş."