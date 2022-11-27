SON DAKİKA | EYT bekleyenlerin korkulu rüyasıydı! Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

EYT bekleyen milyonların talebi gerçek oluyor, emekli çalışan ile aktif çalışan arasındaki prim farkı eşitleniyor. Milyonlarca vatandaşı sevindiren müjde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
İşveren, emekli olanı çalıştırmaya devam ederse, normal çalışandan daha fazla pirim ödüyor. İşte bu durum EYT bekleyenlerde işlerinden olma korkusunu beraberinde getirmişti. İşvrenin talebi de emekli çalışanlarının maliyetinin düşürülmesiydi.
Emekli çalışanların, aktif çalışanlara göre pirimleri 5 puan yükseliyor. EYT ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişi emekliye ayrılacak.
Yasa çıktıktan sonra işine devam etmek isteyenlerin işverene maliyeti 450 TL ile 3 bin 400 TL arasında değişiyor.
Bakan Bilgin, emekli çalışan ile aktif çalışan arasındaki prim farkının kaldırılacağını, aynı seviyeye getirileceğini açıkladı.
Gelen açıklama milyonları sevindirirken HAK-İŞ, EYT talebini de açıkladı.
HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1999 yılı içerisinde işe başlamış olanlarının tamamının söz konusu EYT düzenlemesinden yararlandırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.