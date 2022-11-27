FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT bekleyenlerin korkulu rüyasıydı! Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

SON DAKİKA | EYT bekleyenlerin korkulu rüyasıydı! Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

27.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT için geri sayım sürerken, emeklilikte yaşa takılanları sevindiren bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli çalışan ile aktif çalışan arasındaki prim farkının eşitleneceğini açıkladı. Gelen açıklama ile EYT bekleyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin işlerinden olma korkusu ortadan kalkmış oldu. Söz konusu düzenleme istenildiği gibi yasalaşırsa işveren de 450 TL ilde 3 bin 400 TL arasında değişen maliyetten de kurtulmuş olacak. İşte detaylar...

SON DAKİKA | EYT bekleyenlerin korkulu rüyasıydı! Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

EYT bekleyen milyonların talebi gerçek oluyor, emekli çalışan ile aktif çalışan arasındaki prim farkı eşitleniyor. Milyonlarca vatandaşı sevindiren müjde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

SON DAKİKA: EYT'DE İŞVRENİ DE EMEKLİ OLANI DA SEVİNDİRECEK GELİŞME

İşveren, emekli olanı çalıştırmaya devam ederse, normal çalışandan daha fazla pirim ödüyor. İşte bu durum EYT bekleyenlerde işlerinden olma korkusunu beraberinde getirmişti. İşvrenin talebi de emekli çalışanlarının maliyetinin düşürülmesiydi.

1

5 PUANLIK PİRİM FARKI KALKIYOR

Emekli çalışanların, aktif çalışanlara göre pirimleri 5 puan yükseliyor. EYT ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişi emekliye ayrılacak.

EYT'de prim ve yaş şartı netleşti: 'İhtiyaç var, mümkün değil!' EYT'de prim ve yaş şartı netleşti: 'İhtiyaç var, mümkün değil!'

450 TL İLE 3 BİN 400 TL ARASINDA DEĞİŞEN MALİYETTEN KURTULACAK

Yasa çıktıktan sonra işine devam etmek isteyenlerin işverene maliyeti 450 TL ile 3 bin 400 TL arasında değişiyor.

Bakan Bilgin, emekli çalışan ile aktif çalışan arasındaki prim farkının kaldırılacağını, aynı seviyeye getirileceğini açıkladı.

2

HAK-İŞ, EYT TALEBİNİ AÇIKLADI

Gelen açıklama milyonları sevindirirken HAK-İŞ, EYT talebini de açıkladı.

HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1999 yılı içerisinde işe başlamış olanlarının tamamının söz konusu EYT düzenlemesinden yararlandırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruzATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruz
Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandıEmlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı
Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
son dakika EYT emekli

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

ATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruz

ATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.