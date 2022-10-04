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  4. SON DAKİKA | EYT'de 'çözülemez' denilen sorun çözülüyor! Bağ-Kur'lular için prim gününde 7200 formülü masada, erkek ve kadınlarda yaş ise...

SON DAKİKA | EYT'de 'çözülemez' denilen sorun çözülüyor! Bağ-Kur'lular için prim gününde 7200 formülü masada, erkek ve kadınlarda yaş ise...

04.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: EYT'de geri sayım başlarken, 'çözülemez' denilen sorun için adeta aranan kan bulundu. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşlar EYT düzenlemesinde hangi maddelerin nasıl olacağını merak ederken, çok konuşulan 'EYT formülü' netleşiyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur'lular arasında hakkaniyeti sağlamak için harekete geçen Bakanlığın masasında 'prim günü' var. İşte Bakan Bilgin'in daha önce sinyalini verdiği düzenlemenin detayları...

SON DAKİKA | EYT'de 'çözülemez' denilen sorun çözülüyor! Bağ-Kur'lular için prim gününde 7200 formülü masada, erkek ve kadınlarda yaş ise...

EYT son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, yıl sonunun da gelmesiyle artık EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Hükümet kanadından peş peşe gelen açıklamaların ardından bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında EYT düzenlemesine dğeindi. Bahçeli, EYT için yıl sonunu işaret ederken, "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar heyecan yaratan açıklamaların ardından "EYT formülü nedir? EYT kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde hangi maddeler olacak? Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı formülü nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

A Haber canlı yayınında EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan uzman isim detayları paylaştı.

EYT FORMÜLÜ NEDİR? YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

"Hepimizin bildiği gibi 8 Eylül 1999'dan önce işe girenlerle ilgili bir mağduriyet vardı. Bununla ilgili sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin bir çalışma başlattı. Kademe kademe çalışmayla ilgili bilgileri kamuoyuna paylaştı.

BAĞ-KUR, SSK, EMEKLİ SANDIĞI...

Birçok kesim var burada SSK'lılar var, Bağ-Kur'lular var Emekli Sandığı'nda olanlar var. 2001-2002'deki askerler de olanların sivil borçlanma dönemleri var Buna benzer birçok detay var. Çok talep var. Milyonları ilgilendiriyor ama Bağ-Kur'lularla ilgili söyleyeceklerim çok önemli.

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EYT'DE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN ÇÖZÜM FORMÜLÜ

Vergi ve esnaf kayıtları olan avukatlar, doktorlar, bakkallar, kuyumcular, mimarlar, muhtarlar, çiftçiler ve en önemlisi de esnaf ve sanaatkarlar Bağ-Kur'lu sayılıyor. Bağ-Kur'klularda iki tür emeklilik durumu mevcut; tam emeklilik ve kısmi emeklilik olmak üzere.

TAM VE KISMİ EMEKLİLİK

Erkek vatandaşlar için 25 yıl (9 bin gün), kadınlar için ise 20 yıl (7 bin 200 gün) durumu varsa tam emeklilik hakkı veriliyor. Erkek vatandaşlar için 15 yıl (5 bin 400 gün), kadınlar için de 15 yıl (5 bin 400 gün) durumu varsa kısmi emeklilik hakkı veriliyor.

Ancak Bağ-Kur'la ilgili bunların dışında önemli 3 düzenleme mevcut. Bu düzenlemelerin ilki 20 Nisan 1982'de; ikincisi 02 Ağustos 2003'te son düzenleme de 01 Ekim 2008'de yapıldı. Bu düzenlemelerde vergi kayıtlarını getiren ve belirli tarihlerdeki borçları ödeyenler emeklilik için o günleri kazanmış sayıldı.

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EYT'DE KADINLARDA 20 YIL, ERKEKLERDE 25 YIL DETAYI

Eğer EYT düzenlemesi kabul edilirse kadınlarda 20 yıl hizmet süresini doldurması (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresini (9000 gün) dolduranlara emeklilik hakkı tanınacak. 2002'deki düzenlemeyle "bu çalışma sürelerini doldurmasına kalan süre üzerinden yaşlar tespit edilir" denmişti. Erkeklerde 44-60 yaş, kadınlarda ise 40-58 yaş... Eğer bu düzenleme gelirse ve tescil sorunu çözülürse bu yaşlara bakılmayacak.

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GÜN SAYISI 7200'E DÜŞEBİLİR

2008'den sonra ise emeklilik yaşı emeklilik erkeklerde 60-65 yaşına kadınlarda ise 58-65 yaşına yükselmişti. Çalışma süresi ise 9 bin gün olarak açıklanmıştı.

Bakan Vedat Bilgin, bu konuda da bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtmişti. 2008'de sonra gelenlerle ilgili bu gün sayısının 7200'e düşmesi gündemde."

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