Son dakika | EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı! Şubat 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken, emekli maaşı hesapları da başladı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin gözü kulağı Meclis'te. Ocak ayı ortasında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerde heyecanlı bekleyiş hakim olurken, prim günleri yetersiz olanlar SGK'da askerlik, doğum borçlanması ve hizmet birleştirme yapmaya başladı. EYT ile emekli olacakların ilk maaşlarını Şubat 2023'te alması beklenirken, şimdiden maaş hesapları da başladı. En düşük EYT aylık maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı da netleşti. Peki EYT'den yararlanarak emekli olacakların maaşları nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

EYT İLE EMEKLİLİKTE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?

Verilen bilgilere göre çalışma aralık ayında tamamlanacak, Ocak 2023'te yasalaşacak ve şartları gerçekleştirenler ilk emekli maaşlarını şubat ayı itibarıyla almaya başlayacaklar.

EYT MAAŞLARI 3 DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek.

Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplamasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak.

EN DÜŞÜK EYT EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak.

2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha daha yukarı çıkacak.

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

SSK emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla 3 bin 500 lira aldığını düşünürsek yüzde 20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış olursa 4 bin 375 lira olacak.

Yüzde 30 olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35 olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacak.