Son Dakika: EYT'de yeni bilmece! 18 yaş öncesi prim yatıran EYT'den nasıl yararlanacaklar?

Emeklilik bekleyen milyonlarca EYT'linin gözü kulağı Aralık ayında. Önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülmesi beklenen düzenlemeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Emeklilikte Yaşa Takılan çok sayıda vatandaşın, 18 yaşından önce sigorta girişi yapılanlar ne olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 18 yaşından önce sigorta girişi yapılanlar için, prim günleri maaş hesabına nasıl yansıyacak? 18 yaşından önce sigortalı çalışanlar emekli olacak mı? EYT'den nasıl yararlanacaklar? HaberTürk Yazarı Ahmet Kıvanç canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

18 yaş öncesi sigortalı olanların sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Kıvanç, 'Yasa değişiminden önce özellikle anne- babalar çocuklarının etkilenmesin diye önceden sigortalı yapma çabası içine giriyorlar. O ödemde yaygın olarak bu yapılmıştı.' dedi.

Çalışma Bakanı Vedat bilgin en son yaptığı açıklamada, çalışma biter bitmez Aralık ayının ilk haftasında Meclis'e intikal edeceklerini söylemişti. Dün de kabine toplantısında Bakan Bilgin sunum yaptı. Takvim hızlandıkça herkes EYT'den nasıl yaralanacağını merak ediyor.

Kıvanç , Kanunun 18 yaşından önce uzun vadeli prim yatıran kişilerin, yani normal sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü söyleyerek, 18 yaşından öncesi için ödenen primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söyledi.

Öte yandan kişilerin aynı zamanda emeklilik koşulları bakımından da kazanılmış haklar elde ettiğini bildirdi. Yani 18 yaşından önce başlamış olsalar bile o tarihteki emeklilik koşulları ne ise o koşullarda emekli olma haklarını elde edecekler.

18 YAŞINDAN ÖNCE PRİMİ OLANLAR EYT KAPSAMINDA YER ALACAK

Kıvanç, EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başladığı tarihte 18 yaşından küçük olanların da EYT kapsamında yer alacağını bildirdi.

Kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşının doldurduğu, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren başlatılacak sigortalılık süresi.

BİRDEN FAZLA STATÜDE ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLACAKLAR?

Birden fazla statüde çalışanlar fazla olduğunu söyleyen Kıvanç kanuna göre, birden fazla statüden çalışanlar için hizmet birleştirmesi yapıldığını ve hizmet birleştirmesi yapılırken de son 7 yıl içerisinde en fazla hangi statüde çalışmışlarsa o statüde emeklilik koşulları yerine getirmeleri istendiğini belirtti.

YARGITAY'IN EMSAL KARARLARI VAR

Kıvanç, kanunun ne kadar 7 yıl alsa da Yargıtay'ın bu konu da çok fazla emsal kararı olduğunun altını çizerek, Yargıtay, birden fazla statüde çalışsa bile kişin bir statüdeki çalışmaları tek başına emekli olmaya yeterli ise bu kişi hizmet birleştirmesi yapmaya zorlanamaz diyor. Öte yandan Yargıtay'ın bu kararlarının dava açan kişileri bağladığını da belirtti.

