SON DAKİKA | EYT'de yüksek maaş hesabı! Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Son dakika haberi: Emeklilik hayali kuran ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna vatandaşlar yanıt ararken dün ortaya çıkan bir tarih heyecan yarattı. Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e gelecek olan torba yasada yer alması beklenen EYT düzenlemesi, önce komisyonlarda görüşülecek olan EYT tasarısı Genel Kurul’a gelip oylanacak. Verilecek önergeler ile söz konusu düzenlemede değişiklik ya da kapsamının genişlemesi de mümkün olabilecek.

SON DAKİKA | EYT İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Aralıkta yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla da uygulamanın başlaması bekleniyor.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?

EYT uygulamasının ocak ayında başlamasının ardından başvuru süreci işleyecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak.

EYT'DE YÜKSEK MAAŞ HESABI! OCAK DETAYI...

Bu arada ocak ayında müracaat eden EYT’lilerin maaş hesabında ocak ayında yapılacak emekli maaş artışı da etkili olacak. Ocak ayında 6 aylık enflasyon ve üzerinde bir refah artışı bekleniyor. Ayrıca taban maaşı artacak. Böylece EYT’liler daha yüksek maaş alırken taban maaş artışını da ücretlerinde görmüş olacaklar.

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Açkılamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” ifadesi kullanıldı.



