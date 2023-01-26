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Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı'

26.01.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, EYT düzenlemesiyle ilgili son duruma ilişkin, "Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı. Teklif çok kısa süre içerisinde sunulacak ve birkaç gün içerisinde komisyonda görüşülecek" dedi.

Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç açıkladı! 'Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı'

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, EYT düzenlemesiyle ilgili son duruma ilişkin, "Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı. Teklif çok kısa süre içerisinde sunulacak ve birkaç gün içerisinde komisyonda görüşülecek" ifadelerini kullandı.

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BAKAN NEBATİ AÇIKLADI! 'EYT İÇİN PARAMIZ HAZIR'

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yaptığı açıklamada ödemeler için bütçenin hazır olduğunu vurgularken, "EYT'niin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır" diye konuştu.

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