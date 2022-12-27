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Son dakika EYT haberi... AK Parti'den EYT'de yaş sınırı açıklaması: 'Bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde...'

27.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin emeklilik için beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ'dan EYT'de yaş düzenlemesiyle ilgili açıklama geldi. Dağ, yaptığı açıklamada 'Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konacak.' ifadelerini kullandı. Öte yandan memur maaş zamlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika EYT haberi... AK Parti'den EYT'de yaş sınırı açıklaması: 'Bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde...'

Son dakika EYT haberi... EYT düzenlemesinde çalışmalar devam ederken, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ'dan EYT'de yaş sınırıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte haberi ayrıntıları...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, CNN Türk'ün canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu . İşte açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT'DE YAŞ SINIRI AÇIKLAMASI

(EYT'de yaş kriteri olacak mı?) EYT konusu gerçekten en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin bir mevzuat düzenlemesi yapıldığında 'Ben dışarıda kaldım' demeyeceği bir çalışma. Bakanlık o konuda da bütün ayrıntısına kadar çalışıyor. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konacak.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM GELİR Mİ?

  • Çalışma Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Enflasyona ezdirmeyecek bir düzenleme olacak.

  • Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. Emekli artışlarının oranı üzerinde bir artış yapıldı. Belki yine bu çalışma bu sefer de yapılabilir. O kesimde 500 bine yakın bir insanımız var. Sosyal devlet çatısı altında bir değerlendirme, refah payı, iyileştirme durumu söz konusu olabilir. Emekli aylığı bağlarken ödemiş olduğu prim süresine göre bağlanıyor. Kendi içindeki adaleti gideriyor, başka bir düzenleme yapmanız icap ediyor.

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EYT’DE BU HAFTA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında EYT için, "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken düzenlemeye ilişkin, “Bu hafta açıklayacağız” dedi.

EYT’de kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı olasılığı henüz netleşmedi. Bakan Bilgin geçtiğimiz gün EYT yaş sınırına ilişkin, “İtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" demişti. Ancak dün akşam EYT’de yaş şartı ve sınırı için detayların yine bu hafta açıklanacağını belirtti.

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