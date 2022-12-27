FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

27.12.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: ‘EYT’de yaş sınırı olacak mı?’ ‘EYT ne zaman çıkacak’ soruları merak edilirken yasa bekleyen milyonlar için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı sonrasında peş peşe açıklamalarda bulundu. Temmuz ayından bu yana devam eden süreçte sona gelindiği ve EYT düzenlemesinin bu hafta içi tamamen çözüme kavuşturulacağı duyuruldu. İşte EYT’de kapsam ve borçlanmaya ilişkin tüm merak edilenler...

EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

Son dakika: EYT düğümü bu hafta çözülüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arka arkaya duyurdu. Takvim netleşti ancak EYT şartları konusunda belirsizlik devam ediyor. En çok merak edilen ise ‘EYT’de yaş sınırı olacak mı?’ sorusu. İşte EYT’de son durum ve haberin detayları…

para (2)

EYT’DE BU HAFTA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında EYT için, "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken düzenlemeye ilişkin, “Bu hafta açıklayacağız” dedi.

EYT’de kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı olasılığı henüz netleşmedi. Bakan Bilgin geçtiğimiz gün EYT yaş sınırına ilişkin, “İtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" demişti. Ancak dün akşam EYT’de yaş şartı ve sınırı için detayların yine bu hafta açıklanacağını belirtti.

para (5)

SGK’DAN ADIM ADIM EYT BAŞVURU SÜRECİ İÇİN BİLGİLENDİRME

EYT’de son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının 2023’te, kalan kısmının ise 2024’te emekli olabileceğini belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalıyor. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşunca ise yeni bir açıklama geldi. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirme yapıldı. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

EYT'de kritik gün! SGK adım adım paylaştı, e-Devlet ile başvurular... EYT'de kritik gün! SGK adım adım paylaştı, e-Devlet ile başvurular...

UCUZ BORÇLANMA İÇİN SON GÜNLER

EYT için geri sayım sürerken eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit de daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 5 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

İlginizi Çekebilir

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

 EYT için yepyeni aritmetik! Maaş hesabı 3’e bölündü

EYT için yepyeni aritmetik! Maaş hesabı 3’e bölündü

 EYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldi

EYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldi

YENİ YILDA BORÇLANMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK

ASKERLİK BORÇLANMASI

  • GÜNLÜK: 69,02 TL

  • ZAMLI: 107 TL

  • 180 GÜNLÜK: 14,423 TL

  • ZAMLI: 19,260 TL

  • 450 GÜN: 31,059 TL
  • ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

    1. ÇOCUK: 49,694 TL

  • ZAMLI: 76.320 TL

    1. ÇOCUK: 99,338 TL

  • ZAMLI: 153,007 TL

    1. ÇOCUK: 149,083 TL
  • ZAMLI: 223.587 TL

para (21)

EYT’DE KIDEM TAZMİNATI İÇİN İŞVERENE DESTEK

Düzenlemenin çalışma hayatını olumsuz etkilememesi için işverene de destek verilecek. Kıdem tazminatı konusunda işverene katkı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışması sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle uygun finansman sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim uygulaması da planlanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosuMemur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu
Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosuMemur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu
Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Dünyanın en güzel kızı yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Dünyanın en güzel kızı yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.