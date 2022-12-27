EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

Son dakika: EYT düğümü bu hafta çözülüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arka arkaya duyurdu. Takvim netleşti ancak EYT şartları konusunda belirsizlik devam ediyor. En çok merak edilen ise ‘EYT’de yaş sınırı olacak mı?’ sorusu. İşte EYT’de son durum ve haberin detayları…

EYT’DE BU HAFTA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında EYT için, "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken düzenlemeye ilişkin, “Bu hafta açıklayacağız” dedi.

EYT’de kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı olasılığı henüz netleşmedi. Bakan Bilgin geçtiğimiz gün EYT yaş sınırına ilişkin, “İtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" demişti. Ancak dün akşam EYT’de yaş şartı ve sınırı için detayların yine bu hafta açıklanacağını belirtti.

SGK’DAN ADIM ADIM EYT BAŞVURU SÜRECİ İÇİN BİLGİLENDİRME

EYT’de son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının 2023’te, kalan kısmının ise 2024’te emekli olabileceğini belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalıyor. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşunca ise yeni bir açıklama geldi. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirme yapıldı. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

UCUZ BORÇLANMA İÇİN SON GÜNLER

EYT için geri sayım sürerken eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit de daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 5 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

YENİ YILDA BORÇLANMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK

ASKERLİK BORÇLANMASI

GÜNLÜK: 69,02 TL

ZAMLI: 107 TL

180 GÜNLÜK: 14,423 TL

ZAMLI: 19,260 TL

450 GÜN: 31,059 TL

ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

ÇOCUK: 49,694 TL

ZAMLI: 76.320 TL

ÇOCUK: 99,338 TL

ZAMLI: 153,007 TL

ÇOCUK: 149,083 TL

ZAMLI: 223.587 TL

EYT’DE KIDEM TAZMİNATI İÇİN İŞVERENE DESTEK

Düzenlemenin çalışma hayatını olumsuz etkilememesi için işverene de destek verilecek. Kıdem tazminatı konusunda işverene katkı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışması sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle uygun finansman sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim uygulaması da planlanıyor.



