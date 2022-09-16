SON DAKİKA | EYT için ‘formül’ iddiası ses getirecek! ‘Türkiye’ye çok uygun değil’ diyerek duyurdu: Kademeli yaş şartında 2048 yılı detayı

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için birçok formül konuşulmuş ancak son noktayı ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin koymuştu. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyledi. Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Bilgin, EYT yasası içinse Aralık ayını işaret etti. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

İLK ETAPTA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT'de konuşulan formül için “Türkiye’ye çok uygun bir model değil’ diyerek kimlerin emeklilik hakkı kazanacaklarına dair Haber Global ekranında değerlendirmelerde bulundu.

“8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara baktığımızda hâlihazırda emekli olamamış, 4,5 milyondan söz ediyoruz. 99'dan önce sigortalı olmak tek başına EYT'li olma anlamına gelmez. Prim gününüzü tamamlamanız, hizmet yılını tamamlamanız gerekiyor” diyen Özgür Kaya, “Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. Kadınlar 20 yılı tamamlamış durumda. Bu yaklaşık 1 milyona yakın. Erkeklerde 1997 yılının 10. ayından önce sigortalı olanlar da 25 yıllık şartı yerine getirmiş oluyorlar. Potansiyel adayımız 1 milyon civarında. 5 bin 975 gün sayısına da ulaşılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“YAŞLARI NE OLURSA OLSUN…”

Uzman isim EYT’de uygulanacak modele ilişkin de, “Bakıldığında farklı modeller üzerine konuşuluyor, en fazla üzerine durulan 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olanların 9000 gün ve erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yaş şartı şeklinde. Bu bizim ülkemize çok uygun bir öneri değil. 9000 gün sayısına ulaşmak, kadınların 7200'e ulaşmaları ülkemizde çok mümkün değil. Bu formül sağlıklı değil. Beklenti 99 tarihinden önce sigortalı olanlar prim ve hizmeti tamamladıkları takdirde yaşları ne olursa olsun emekliliğe ulaşmaları. İllaki burada sınırlama söz konusu olacak ama bu 50 yaş ile mi olur, emekliliğe kalan 5 yıllık sürenin 2,5 yıla düşürülmesiyle mi olur alternatifler düşünülüyor” dedi.

“SGK SİSTEMİ PEK ÇOK TAŞI YERİNDEN OYNATACAK YAPIDA”

Kaya, bu düzenleme ile ortaya çıkacak olan yeni düzenleme zorunluluğuna da dikkat çekerek durumu şöyle açıkladı:

“8 Eylül 99'dan önce sigortalı olan 3600 prim gününü tamamladığında kadınlar kademeli gereği 58, erkekler de 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu durumun da uygulamadan yararlanarak yaş şartlarının kaldırılması ve tamamlanamayan, kişi 55'e gelmiş prim tamamlanamamış bu beklenti prim günlerini açıktan, yurt içi hizmet borçlanması ile tamamlayarak emekliliği elde etmesi. SGK sistemi öyle bir yapı ki, bir yere dokununca pek çok taşı yerinden oynatmış olursunuz. Yurt dışında yaşayanlar da yararlanmak istiyor. Onlar da düzenleme içinde kendilerine yer verilmesini istiyor.”

KADEMELİ YAŞ ŞARTINDA 2048 YILI DETAYI

Kademeli dediğimiz yaş şartı. Kanun demiş ki 5000 gün ve 25 yılı doldurman gerekiyor. Bu kademeli yaş şartı iki yılda bir erkeklerin yaşlarını 2'şer kadınların 2'şer artırarak kademeli formül ortaya çıkarıldı. Bu sadece 99 yılı öncesinde değil, bu tarihten sonraki çalışanlar için de geçerli. 2048'e kadar biz kademeli yaş şartını devam edeceğiz. 2000 yılından sonra sigortalı olanlarda da kademeli olarak yaşları 2 yılda bir artarak ilerledi. 65'e kadar çıktı. 2048'den sonra konuşmayız ama 2048'e kadar bugün 99 sonrası diyeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz.



