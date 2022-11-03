FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT için TİSK’ten flaş açıklama! Tek tek duyurdular: Kıdem tazminatı, sosyal güvenlik destek primleri…

SON DAKİKA | EYT için TİSK’ten flaş açıklama! Tek tek duyurdular: Kıdem tazminatı, sosyal güvenlik destek primleri…

03.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başlarken TİSK Başkanı Burak Akkol’dan son dakika açıklaması geldi. Akkol, nitelikli işgücü kaybının önüne geçilmesi ve kıdem tazminatının işverene oluşturacağı maliyeti en aza indirmek için EYT yasası öncesinde çözüm önerilerinin tek tek sıralandığı bir rapor oluşturduklarını aktardı.

SON DAKİKA | EYT için TİSK’ten flaş açıklama! Tek tek duyurdular: Kıdem tazminatı, sosyal güvenlik destek primleri…

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar – EYT ” olarak adlandırılan emeklilik yaşı düzenlemesine yönelik yaptığı açıklamada, beklentilerin karşılanması yanında işverene ciddi yükler getirmeyecek bir düzenleme yapılmasını istediklerini açıkladı.
Yazılı açıklamada, nitelikli işgücü kaybı, kıdem tazminatı yükü olası sorun olanları olarak nitelendi, kayıt dışılıkla mücadele ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasıyla, kıdem tazminatı yükü için destek sağlanması çözüm yolları olarak gösterildi.

Yazılı bir açıklama yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesinin etkilerini somut bulgularla ve verilerle inceleyen, çözüm önerilerini de içeren bir rapor hazırladıklarını belirterek, TİSK’in çalışanların refahını öncelediğini bu yaklaşımla EYT düzenlemesini de desteklediklerini bildirdi.

iStock-1282118468

TİSK Başkanı Akkol, “Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların konudan beklentilerini karşılayacak, bir tarafın beklentilerini karşılarken diğer tarafa ciddi yükler getirmeyecek şekilde tasarlanmış ideal bir çözümün üretileceğine olan inancımız tam. Düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağını düşünüyoruz” dedi.

İŞVERENE GELECEK EK MALİYETLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Açıklamada, işveren tarafının EYT düzenlemesinin nitelikli iş gücü kaybı ve başta kıdem tazminatı yükü olmak üzere işverene ek maliyetleri gözetecek bir düzenleme beklediği vurgulanırken, olası düzenlemenin işgücü piyasasındaki dengeler açısından kritik önemine vurgu yapıldı.

iStock-1365697006

Özgür Burak Akkol yazılı açıklamasında, EYT düzenlemesinin küresel rekabetçiliği de etkileyecek, yıllara yayılabilecek etkilerin söz konusu olduğun vurgularken, kıdem tazminatı yükünün yönetilmesini önemli bulduklarını vurgulayarak, “Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için ise sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu. Akkol, bu maliyet yükünün teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini istediklerini vurguladı.

“4 İŞLETMEDEN 3’Ü NİTELİKLİ İŞGÜCÜNDE SORUN YAŞIYOR”

TİSK Başkanı Akkol, nitelikli işgücünün çalışmaya devam etmesinin önemsedikleri bir diğer konu olduğunu da belirterek, “Her 4 işletmeden 3’ü hali hazırda nitelikli işgücüne erişim sorunu yaşadığını bildiriyor, erişimin daha da zorlaşmaması kritik. Bu nedenle, EYT’li çalışanlardan emekli maaşlarını alırken mevcut işlerinde devam etmek isteyenler için çözüm üretilmesi birçok sektör ve işletme için önem taşıyor” ifadesini kullandı.

iStock-1166282406

Bu konuda, güvenceli esneklik yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını da önerdiklerini belirten Akkol, “Nitelikli çalışan açığı kaynaklı etkilerinin yaşanmaması için bu çözümlerin kritik olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kayıt dışılıkla mücadelenin olası EYT düzenlemesiyle birlikte önem kazanacağını belirten Akkol, bütüncül bir mücadele beklediklerini, yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin desteklenmesinin önem kazandığını öne çıkardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...
Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladıDünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı
Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam

Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.