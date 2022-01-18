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Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

18.01.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT’lilerle ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. Yıllardır belli aralıklarla gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde geldi. Bu yıl içerisinde mağduriyeti sonlandıracak yol haritası belirlenecek. AK Partili isim müjdeli haberi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika EYT haberi… Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı kademeli yükseldiği için emekli olamayanlara ‘EYT’li yani ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ deniyor. Bu mağduriyetin de sebebi 1999’da çıkan yasa. Söz konusu yasa ile emekli yaşı ve istenen prim şartı da artmış, emekliliğine az bir süre kalan on binlerce vatandaş emekli olabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalmıştı. EYT’liler, bu nedenle kendilerine kolaylık yapılmasını talep ediyordu.

Hükümetten beklenen müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız” diye konuştu. Akbaşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında, EYT’lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını belirtti.

Akbaşoğlu, şunları söyledi: “EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz; bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini, daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ediyor ve ‘ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim’ şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyor. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama (ek zam, 3600 ek gösterge vb.) çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.”

DAHA ÖNCE 25 YIL VE 5000 GÜN YETİYORDU

8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkur’lu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Örneğin; 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 5000 günlük primi tamamlarsa 38 yaşında, erkekler de 43 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyordu. 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı.

1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

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BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlama, yıl ve yaş durumunun dikkate alındığını söyleyen Bakan Bilgin ise şöyle konuşmuştu:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun."

"Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var."

"Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar."

"Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel..."

"Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."


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EYT'de son durum nedir? EYT'de son durum nedir?
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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