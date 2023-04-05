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SON DAKİKA | EYT'lilere ilk ödeme başladı! Maaştan önce fark ödemesi...

05.04.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: EYT'lilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. EYT'lilerde maaş bağlama işlemi bitenlere maaştan önce fark ödemeleri başladı. EYT'de başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | EYT'lilere ilk ödeme başladı! Maaştan önce fark ödemesi...

Son dakika EYT haberi: EYT'lilerde maaş bağlama işlemi bitenlere maaştan önce fark ödemeleri başlarken başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandığı kaydedildi.

NTV'de yer alan habere göre; EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuruda bulundu. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

haksıziç

MAAŞTAN ÖNCE FARK ÖDEMESİ

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacak.

EYT'DE İŞLEMİ TAMAMLANANLARIN SAYISI

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

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