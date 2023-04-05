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Son dakika: EYT'lisi, emeklisi herkes bunu bekliyordu! Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: Emeklilere 9.500 TL ödeme

05.04.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte tüm emekliler için bayram ikramiyeleri 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı da 7.500 TL olmuştu. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 için araştırmalar başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Maaş ve bayram ikramiyesinde tarihler belli oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2023? İşte detaylar…

Son dakika: EYT'lisi, emeklisi herkes bunu bekliyordu! Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: Emeklilere 9.500 TL ödeme

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmişti. EYT’liler dahil tüm emekliler için geçerli olan karar sonrası milyonlar “Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?” soruları araştırılmaya başlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş ile Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi tarihleri için flaş bir açıklama yaptı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu.

İŞTE SSK'LILARIN ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da,

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR'LULARIN ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te, Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.

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Bayram ikramiyesi

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