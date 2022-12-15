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Son dakika EYT ve asgari ücret zammı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama! 'Bizim hedefimiz...'

15.12.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin gündemi asgari ücret ve EYT düzenlemesi... Milyonlarca insan 2023 asgari ücreti ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemeyi beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ve asgari ücretle ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 'İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.' ifadelerini kullandı. İşte son dakika EYT ve asgari ücret haberi...

Son dakika EYT ve asgari ücret zammı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama! 'Bizim hedefimiz...'

"2023 asgari ücreti ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? EYT için yapılan düzenleme kimleri kapsayacak?" Bu soruların yanıtı merakla aranırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz' açıklamasının ardından EYT düzenlemesinin ve asgari ücretle ilgili '2023'e girmeden bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz' ifadelerini kullandı. İşte EYT ve asgari ücretle ilgili merak edilen detaylar....

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tl-ic

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ardından dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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EYT konusunun 2023’e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.


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