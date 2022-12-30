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  4. SON DAKİKA | EYT yoğunluğu nedeniyle SGK merkezleri yarın da hizmet verecek! 2. günde SGK önünde yine EYT kuyruğu... Zamlı ödemek istemeyenler akın etti

SON DAKİKA | EYT yoğunluğu nedeniyle SGK merkezleri yarın da hizmet verecek! 2. günde SGK önünde yine EYT kuyruğu... Zamlı ödemek istemeyenler akın etti

30.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin yarın 09-12 ve 13-17 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarının belli olmasıyla beraber dün SGK önlerinde uzun kuyruklar olduğu görüldü. EYT kararının 2. gününde de SGK önlerinde aynı manzara ve aynı yoğunluk yaşandı.

SON DAKİKA | EYT yoğunluğu nedeniyle SGK merkezleri yarın da hizmet verecek! 2. günde SGK önünde yine EYT kuyruğu... Zamlı ödemek istemeyenler akın etti

Son dakika haberi: SGK'dan yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

UZUN KUYRUKLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan EYT düzenlemesi ile ilgili kararın açıklanmasının ardından SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu. SGK önlerindeki yoğunluk ikinci mesai gününde devam etti. Hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler, bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54.6 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.

18 ay askerlik borçlanmasının maliyeti yaklaşık 37 bin liradan 57 bin 600 liraya çıkacak. 720 günlük doğum borçlanmasının maliyeti ise yaklaşık 49 bin 600 liradan 76 bin 860 liraya yükselecek. Bu farkı ödemek istemeyenler bir an önce işlemlerini yaptırmak istiyor.


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