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Son dakika | Fahiş fiyat uygulayanlara 152.8 milyon liralık ceza! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomobil, gıda, e-ticaret...

18.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Son dakika | Fahiş fiyat uygulayanlara 152.8 milyon liralık ceza! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomobil, gıda, e-ticaret...

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayanlara 6 ay içerisinde 152.8 milyon lira idari ceza uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş olup, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirilmektedir.

2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6.673 firma ve 31.129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir.

Buna ek olarak; 6.5.2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9.6.2023 tarihinden itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayii denetlenmiş bulunmaktadır.

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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri ile üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden (13 üye) oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin olarak:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir.

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı Ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66.879.000,00 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Türk lirası ve büyük ölçekli iki markete 891.642 Türk lirası olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965.945,5 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Fiyat etiketi" başlıklı 54 üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ile Belediyeler tarafından 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 25.409 işyerinde 584.953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15.894 adet ürün için toplam 14.991.883 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri olup, vatandaşlarımızın farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir.

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Ceza Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat son dakika

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