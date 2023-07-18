FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hem altın fiyatları hem dolar! ‘Gelecek 6-12 ay içinde’ diyerek duyurdular: İki dev kurumdan çifte rekorlu tahmin…

Hem altın fiyatları hem dolar! ‘Gelecek 6-12 ay içinde’ diyerek duyurdular: İki dev kurumdan çifte rekorlu tahmin…

18.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve döviz kurları rekor seviyelerde hareket etmeye devam ederken kurumlar yeni tahminlerini peş peşe açıkladı. Citibank gelecek 6-12 ay içinde ons altın fiyatı için 2100 dolarlık rekor seviyede bir tahmininde bulundu. BofA Securities de dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 31 TL seviyesine geleceğini öngördü. İşte 18 Temmuz Salı Kapalıçarşı verileri ile güncel döviz kurları ve anlık, canlı Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın fiyatları…

Hem altın fiyatları hem dolar! ‘Gelecek 6-12 ay içinde’ diyerek duyurdular: İki dev kurumdan çifte rekorlu tahmin…

Geçtiğimiz hafta ABD manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında açıklanınca ABD Merkez Bankası Fed’in Temmuz ayındaki toplantıda faizi artırıp sonrasında aceleci olmayacağı beklentisi fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Fed yaklaşık 1.5 yıldır sıkılaştırıcı faiz politikaları ile enflasyonu azaltmaya çalışıyordu. Ekonomistler gelen verilerden yola çıkarak yaptığı değerlendirmesinde bankanın enflasyon ile mücadelede olumlu sonuçlar almayı başardığını ifade ediyor. Ancak yine de çekirdek enflasyonun görece yüksek olması gibi unsurlar nedeniyle Fed’in faiz patikasında dikkatli ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

MYNET FİNANS

1689186844038

FED FAİZ KARARI 26 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faizde zirve seviyeye yakın olduğu kaydedilirken bu noktada gözler 26 Temmuz’daki karara çevrildi. Haziran ayında Fed Başkanı Powel’ın açıklamaları üyelerin yıl sonuna kadar iki faiz artırımını üzerinde mutabık kaldıkları yönünde olmuştu. 26 Temmuz’da yapılacak Fed toplantısında 25 baz puan artırımına piyasa neredeyse kesin gözüyle bakarken, Powell’ın karar ardından yapacağı açıklamaların daha kritik rolde olacağı ifade ediliyor.

1689571606563

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 20 TEMMUZ’DA

Yurt içinde ise gündem sıcak. Vergi artışları ile hafta hareketli başladı. Ekonomistler yaşanan bu artışın fiyatları yukarı itmesinin mümkün olduğunu dile getiriyor. Enflasyon riski artarken tüm gözler 20 Temmuz’da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısında olacak. Piyasada, politika faizine dair beklentiler yüzde 16-20 bandına yayılmış durumda.

cats

DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelerle altın ve döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar Endeksi 100 seviyesinin biraz altında işlem görüyor. Dolar/TL kuru ise yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,36 civarında işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 30 TL sınırına kadar yükselmesinin ardından 29,63 TL seviyelerinde hareket ediyor.

DOLAR (19)

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDE

Bu hafta önemli bir değişiklik beklenmeyen ons altın fiyatı 1963 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 1663 TL ile rekor seviyelerden değerleniyor. Çeyrek altın 2808 TL, Cumhuriyet altını da 11.379 TL’den alıcı ile buluşuyor.

GRAM ALTIN (5)

CITI İLE BOFA’DAN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

New York merkezli Citibank, altın, petrol ve gümüş fiyatlarına ilişkin görüşlerini açıkladı. Yayımladığı raporda, Citibank’ın, altın fiyatlarına ilişkin tahmini, JPMorgan’ın beklentilerinin üzerinde bir seviyeye şekillenirken, banka petrol talebinde ise düşüş öngördü.

Citibank, 2023 yılı için global petrol talebi artış beklentisini 1.8 milyon varil/günden 1.6 milyon varil/güne revize etti. Bu düşüşün nedeni olarak, ekonomik büyüme beklentilerindeki yavaşlama ve enerji talebindeki zayıflama gösterildi.

ONS ALTIN (24)

Altın fiyatlarına gelince banka, gelecek 6-12 ay içinde ortalama altın fiyatının taze bir rekor kırarak ons başına 2100 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor. Bu beklentinin arkasında, ekonomik belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi yer alıyor.

ONS ALTIN (19)

Gümüş fiyatlarına ilişkin olarak ise Citibank, yıl sonunda ortalama gümüş fiyatının ons başına 28-30 dolar aralığında olmasını bekliyor.

BofA Securities ise yayınladığı bir raporda dolar/TL kuruna ilişkin tahminini paylaştı. Buna göre doların yıl sonuna kadar 31 TL olmasını beklediklerini dile getirdiler.

ALTIN

PİYASA DOLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret, memur maaşı derken özel sektörde zam hesabı! Asgari ücret, memur maaşı derken özel sektörde zam hesabı!
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.