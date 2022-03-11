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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: 20 bin yeni personel alınacak

11.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin süreli işçi alımı daha yapılacağını açıkladı. Ayrıca başvuruların 15 Mart'ta başlayacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: 20 bin yeni personel alınacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Bakan Koca'nın paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.

Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi.

Alım şu unvanlarda yapılacak:

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun."


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Fahrettin Koca
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