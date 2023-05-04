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Son dakika: Faizsiz finansta kapsam genişliyor! Çalışma başlatılmıştı: Bakan Nebati tarihi duyurdu

04.05.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Meclis gündemine gelen kanun teklifi ile katılım finansman için yeni bir çalışma yapıldığı bildirilmişti. Faizsiz ekonomide kapsamı genişletecek çalışmaya ilişkin son durumu paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Son dakika: Faizsiz finansta kapsam genişliyor! Çalışma başlatılmıştı: Bakan Nebati tarihi duyurdu

Son dakika: Uzun bir süredir hükümetin gündeminde olan Katılım Finans Kanunu teklifi geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınmıştı. AK Parti, faizsiz ekonominin kapsamını genişleten Katılım Finans Kanunu teklifini TBMM’ye sundu. Teklife göre, katılım finans kuruluşları, bankacılığın dışında sigortacılık, gayrimenkul, sosyal finans gibi alanlarda da faaliyet yürütebilecek.

Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. İstanbul Finans Merkezi Zirvesi’nde konuşan Bakan Nebati, bankacılık sektöründe dünuyada yaşanan sorunlara da değinerek, “Katılım Finans Kanunu” çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

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ABD’DEKİ BANKA İFLASLARI VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

Bakan Nebati, “Bugün, uluslararası standartlarda düzenleme ve denetleme alt yapısına sahip olan Türk bankacılık sektörü, hem aktif kalitesi hem de sermaye yeterliliği açısından sağlamlığını sürdürmeye, Basel kriterlerini karşılamaya devam ediyor. Bizler, sağlam bir duruş sergilemeye devam ederken, son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit oluyoruz” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Finans sektörümüzün daha gelişimini desteklemek üzere altyapıya yönelik iyileştirmeleri hız kesmeden ve büyük bir kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Finans sektörümüze ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, ödeme sistemleri, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçirdiğimiz reformlarla finansal sektörün bir bütün içinde ve sağlıklı biçimde gelişmesini sağlıyoruz.”

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KATILIM FİNANS KANUNU İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

“Katılım Finans Kanunu” çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diyen Bakan Nebati, “Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim çerçevemizi güçlendireceğiz. Selektif kredi politikalarımızla, kredileri üretken alanlara yönlendiriyor, finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Böylece, zaten birçok ülkeye kıyasla çok daha gelişmiş olan KOBİ ekosistemimizi, daha da ileri noktalara taşıyacağız. Dünyada Kredi Garanti Fonu sistemini en etkin kullanan ülkelerden biri olarak, yatırım ve üretim kapasitemizi artırma hedefimiz doğrultusunda tüm işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve yatırımcı ailemizi genişletmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati faiz

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