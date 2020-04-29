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Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 21:02 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka faizi yüzde 0.25 olarak belirledi.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve dünya genelinde büyük ekonomik ve insani zorluklara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette keskin düşüşlere ve iş gücü piyasasında kayıpların artmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, talepteki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonu düşük seviyelerde tuttuğuna işaret edilerek, ekonomik faaliyetteki bozulmanın, finansal şartları ciddi etkilediği belirtildi.

Ayrıca krizin, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, orta vadede ise ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı vurgulandı.

POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE 0-0,25 ARALIĞINDA TUTULDU

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutma kararı aldığı kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar faiz oranlarının bu aralıkta tutulmasının beklendiği ifade edildi.

Komitenin, ekonomik görünüm ve halk sağlığına ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği, ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan Fed'in, hanehalkları ve işletmelere kredi akışını desteklemek için Hazine kağıtlarıyla konut ve ticari olmak üzere ipoteğe dayalı menkul kıymet alımını sürüdüreceği kaydedildi.

Son olarak, büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo işlemlerine de devam edileceğinin belirtilerek, Komitenin, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bana Sonucu Söyleyin Benim gibi agari ücretliler yine dipde dimi HEPİNİZİN SONU kara toprak
Türkiye ekonomisi için iyimi kötümü biri açıklasın ya
Yaşasın hepimiz kurtulduk kimse ölmez artık koronadan! Kasap et derdinde koyun can derdinde!!!!!!
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