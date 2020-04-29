Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve dünya genelinde büyük ekonomik ve insani zorluklara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette keskin düşüşlere ve iş gücü piyasasında kayıpların artmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, talepteki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonu düşük seviyelerde tuttuğuna işaret edilerek, ekonomik faaliyetteki bozulmanın, finansal şartları ciddi etkilediği belirtildi.

Ayrıca krizin, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, orta vadede ise ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı vurgulandı.

POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE 0-0,25 ARALIĞINDA TUTULDU

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutma kararı aldığı kaydedildi.