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SON DAKİKA | Fed faiz kararını açıkladı! 23 yılın en yüksek seviyesi...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2024 22:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

SON DAKİKA | Fed faiz kararını açıkladı! 23 yılın en yüksek seviyesi...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.

FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.

Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi silindi.

Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

Kaynak: AA

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