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Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Şubat ve Ocak ayına dikkat...

28.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. "Gram altın Fed faiz kararının sonrasında ne oldu? Altın alım satım için doğru zaman mı? 28 Ocak altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt ararken dün faiz kararı açıklandı. Altın gram ve ons fiyatı fiyatı faiz kararıyle birlikte düşüşe geçti. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Şubat ve Ocak ayına dikkat...

28 Ocak Cuma günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor.Altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında sert bir düşüş kaydederek 1.800 doların altına geriledi. Gram altın da 788 lira seviyesindeki hareketlerini sürdürüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.

FOMC toplantısında sonra yapılan açıklamada, Fed bilançosunun küçültülmeyi faiz artırımından sonra başlanacağı da vurguladı. FOMC açıklamasında, "Yüzde 2'nin oldukça üzerin enflasyon oranı ve güçlü bir istihdam piyasası karşısında Komite, federal fon faiz oranı için hedef aralığın artırılmasının yakında uygun olmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Haftaya 1.835 dolar civarında başlayan ons altın, Fed'den gelen açıklamalar öncesinde 1.850 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. Analistler tarafından teknik destek olarak işaret edilen 1.800 doların altına inen değerli metal, haftayı yüzde 2 düşüşle 1.798 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

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GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın haftaya 794 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle 805 TL’ye kadar tırmanmıştı. Dolar/TL’nin 13,62 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 787 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

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ŞUBAT VE MART AYINA DİKKAT!

“ONS altın fiyatı için 1790 dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum” diyen İslam Memiş, “1790 dolar altına düşüş hızlı olabilir. Rusya-Ukrayna yaşanırsa piyasaları bomba etkisi yaparsa ONS altın fiyatından yukarı hareketler görülür. Şu ana baktığımızda ise dar bant aralığına sıkışmış ve Fed’i bekleyen ons altın var karşımızda. Yüksekten altın alanlar bu hafta çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için bir fırsat yakalıyor. Gram altında son yüzde 25’lik yatırım için 750 devamında 720 lira seviyesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında öngördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 arasında geri çekilme bekliyoruz. 1450 TL seviyesi yıl içinde öngördüğüm fiyat. Şubat ayı için konuşuyorum. ONS altında 1750-1720 çok yakındır. İkinci çöküş gelecektir. Kısa vade orta vade uzun vade bilmeyenler boşuna takip etmesin” değerlendirmesini yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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