Son dakika: Fed kritik faiz kararını duyurdu

Fed faiz kararını açıkladı. "Ortalama enflasyon" hedeflemesinin açıklandığı toplantının ardından gerçekleşen ilk kararda faizler yine değişmedi.

Noktasal tahminlere göre 2023 yılına kadar faizlerde artış beklenmezken yüzde 2 enflasyon ve istihdamda azami seviye yakalanana kadar faizlerin sıfıra yakın tutulacağı belirtildi.

Fed'in 2020 için haziran ayındaki yüzde 6.5 daralma tahmini yüzde 3.7'ye revize edilirken, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 ve 3.5 olan büyüme beklentisi de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3'e düşürüldü.

Fed'in karar metninde ABD ekonomisinde gidişatın virüse olduğu ve varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceği yinelendi.

Kararın ardından piyasalarda radikal bir tepki olmazken, dolar/TL 7.50 üzerinde kalıyor. Piyasaların gözü Powell'ın basın toplantısı ve sözlü yönlendirmelerinde.

