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Son Dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

05.01.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Komite, enflasyon gelişmelerini ele aldı. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada alınan 4 karar belirtildi ve enflasyonla mücadelede tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Son dakika haberi: Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı. Toplantının sona ermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ENFLASYON GELİŞMELERİ

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alındığı bildirildi. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirildi.

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SON DAKİKA: İŞTE ALINAN 4 KARAR

Yapılan yazılı açıklamada "Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Komite tarafından;

1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,
2- Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,
3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,
4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Son dakika! Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandıSon dakika! Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandı

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FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK AMACIYLA KURULDU

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.

Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek komitenin görevleri arasında.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.

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