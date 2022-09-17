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SON DAKİKA: Fiyatlar pazartesi günü değişiyor! Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi: (17 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

17.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol fiyatları düşerken akaryakıt fiyatları oldukça sakin bir haftayı geride bıraktı ve fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Motorin (mazot) fiyatlarında pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Benzin fiyatları içinse değişiklik beklenmiyor. Akaryakıt indirim haberleri sonrası vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki 17 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL?

SON DAKİKA: Fiyatlar pazartesi günü değişiyor! Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi: (17 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesi akaryakıt fiyatlarına indirim haberlerini de beraberinde getirdi. Peki akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 17 Eylül 2022 Cumartesi benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları…

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SON DAKİKA: MOTORİN LİTRE FİYATINA İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları oldukça hareketli günleri geride bırakarak geçen hafta sessizliğe bürünmüştü. Petrol piyasasındaki düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. Pazartesi günü motorin fiyatlarına indirim yapılacağı öğrenildi. Gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 22 lira seviyesine inecek. Motorin ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak. Benzin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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PETROL VE DOLAR FİYATLARI ETKİLİYOR

Geçtiğimiz hafta 88 doların altına inerek Ocak ayı seviyesine gerileyen petrol, bu hafta 90 dolar tabanını korumaya çalışıyor. Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi ile 18 TL'nin üzerine çıkan ve son haftalarda 18,22 yakınında işlem gören dolar kuru, bu hafta 18,29'a yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor.

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Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı.

Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,95 TL.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL


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Akaryakıt
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