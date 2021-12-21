Son Dakika: Gelir vergisi 2022 yılı dilimleri belli oldu! İşte 2022 Gelir Vergisi oranları…

Son Dakika Gelir Vergisi Haberi: Son dakika haberine göre, 2022 yılında geçerli olacak birçok verginin tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren; harçlar, emlak vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, değerli kağıt, engelli otomobili tavanı, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezaların zammı açıklandı.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2022 BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu tutarlar; %15 gelir vergisine tabi gelir sınırı 24,000 TL’den 32,000 TL’ye, %20 gelir vergisine tabi gelir sınırı 53,000 TL’den 70,000 TL’ye, %27 gelir vergisine tabi gelir sınırı 130,000 TL’den 170,000 TL’ye, %35 gelir vergisine tabi gelir sınırı 650,000 TL’den 880,000 TL’ye yükseltildi.

650,000 TL ve üzeri gelirlerin tabi olduğu %40 gelir vergisi diliminde gelir sınırı ise 880,000 ve üzeri olarak düzenlendi.

Tebliğle ayrıca, gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i oranında istisna edilen tutarın sınırı da 2 milyon TL olarak belirlendi.

MENKUL SERMAYE İRADI

Aynı tebliğle 2021 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Tebliğde, makul sermaye iradı indirim oranının, ilgili yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının, aynı dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmesi suretiyle bulunması uygulamasına dikkat çekilerek, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının %36.20, bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranının ise %16.64 olması sonucu uygulanacak indirim oranının %2.17 olduğu tespitine yer verildi.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2021 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıktığı için 2021 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin beyan edilmeyeceği açıklandı.

Tebliğde, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmadığı belirtildi.

GELİR VERGİSİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR NELERDİR?

Serbest meslek kazançları,

Ticari kazançlar,

Zirai kazançlar,

Gayrimenkul sermaye iratları,

Menkul sermaye iratları,

Hisse senedi satış kazancı.

(Reuters)



