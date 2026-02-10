FİNANS

SON DAKİKA | GÖKBEY helikopteri için Suudi Arabistan ile dev anlaşma

Son dakika haberi: GÖKBEY genel maksat helikopterinin ortak üretimi konusunda uzun dönemli yüksek teknoloji kazanımlı ortak anlaşması imzalandı.

Devrim Karadağ

Son dakika: Dünya Savunma Gösterimi 2026 Fuarı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştiriliyor. Buradaki fuarda birçok savunma sanayii şirketi yer alıyor. Türk savunma sanayi şirketlerinden biri de TUSAŞ ve bu kapsamda da bugün önemli bir anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY Genel Maksat helikopterinin ortak üretimi konusunda uzun dönem yüksek teknoloji kazanımı ortak mutabakat anlaşması imzalandı ve bu mutabakat anlaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın son kullanıcıları için GÖKBEY'in farklı görev konfigürasyonları üretilmesi hedefleniyor.

