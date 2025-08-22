FİNANS

Son dakika| Google'a 'Play Store' soruşturması açıldı! "Zorunlu tutulamaz"

Son dakika haberi: Rekabet Kurulu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google’a soruşturma açtı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google’ın ülkedeki en büyük iki telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti. Google, Avustralya’da rekabeti engellediği gerekçesiyle 36 milyon dolar tutarındaki para cezasını ödemeyi kabul etti.

Cansu Akalp

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google’ın ülkedeki en büyük iki telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti.

Google, Avustralya’da rekabeti engellediği gerekçesiyle 55 milyon Avustralya doları (35,8 milyon ABD doları) tutarında para cezası ödemeyi kabul etti.

Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak ön araştırma başlatılmıştı.

"ZORUNLU TUTULAMAZ"

Önaraştırma sürecinde, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google'ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.

CEZAYI KABUL ETTİ!

Google, söz konusu uygulamanın rekabete zarar verdiğini kabul ederken, benzer anlaşmalar yapmayı bıraktığını ve cezayı ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. ACCC Başkanı Gina-Cass Gottlieb, "Bugünkü sonuç, milyonlarca Avustralyalıya gelecekte daha fazla arama seçeneği sunulmasına ve rakip arama sağlayıcılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanıyacak" dedi.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA!

Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Bu düzenlemeler bir süredir ticari anlaşmalarımızda yer almıyor. ACCC’nin endişelerini gidermiş olmaktan memnunuz” dedi. Sözcü ayrıca Android cihaz üreticilerine tarayıcı ve arama uygulamaları ön yüklemede daha fazla esneklik tanıyacaklarını vurguladı.

