Son dakika... Gram altın 1000 lirayı gördü! Altın fiyatları için tüm bildiklerinizi unutun: ‘ABD’nin insafına kalmış durumda’ diyerek açıkladılar…

Son dakika... ABD ekonomisinde resesyona ilişkin göstergelerin çoğalması, Fed'in faiz artırımı konusunda daha az agresif olabileceği beklentilerini artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor. Wall Street Journal’in Fed’in yaklaşımını bilen kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Kasım ayındaki artıştan sonra faiz artırımı temposunun eskisi kadar net olmayacağı ifade edildi.

DOLARDA SINIRLI HAREKET

Bu gelişmelerle dolar endeksi hafif artışla 111,9 seviyesine yükseldi ancak 6 Ekim’den bu yana görülen en zayıf seviye olarak kaydedildi. Yurt içinde ise Merkez Bankası’nın faiz indirimine tepki vermeyen dolar kuru, BDDK’nın kredileri sıkıştıran yeni kararı sonrasında da hafif yükseliş gösteriyor. Dolar/TL bugün 18,60 lira seviyelerinde hareket ediyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları ise dün ve bugünkü fiyat hareketliliği ile dikkat çekiyor. Ons altın 1653 doları görmesinin ardından yüzde 1’den fazla değer kazanarak 1676 doların üzerine kadar yükseldi. Açılışı 988 liradan yapan gram altın fiyatı ise yeniden 1000 lirayı gördü.

ALTIN 2023’DE 2 BİN 200 DOLARI GÖREBİLİR

Piyasalarda son durum böyleyken yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise altın fiyat tahmini oldu. Bu kapsamda analistlerin yorumları dikkat çekti. ACY Securities baş ekonomisti Clifford Bennett yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının 2023 yılında önemli ölçüde yükseleceğini işaret ederek, “Altın, sonunda 1.600 doların üzerinde nispi bir istikrar buluyor. Daha güçlü dolardan ve bazı devlet satışlarından gelen baskıların önümüzdeki aylarda dağılması durumunda altın fiyatı 2023’ün büyük bölümünde muhtemelen 1.850 ile 2 bin 200 dolar arasında önemli ölçüde yükselecek” ifadelerini kullanıyor.

“ALTIN, ABD’NİN İNSAFINA KALMIŞ DURUMDA”

Capital Analisti Daniela Hathorn da konuya ilişkin olarak, “Altın, büyük ölçüde ABD’deki para politikasının insafına kalmış durumda. Büyük ölçüde insanların önümüzdeki hafta gerçekleşecek faiz artırımını nasıl algıladıklarına bağlı olacak. Yatırımcılar yaklaşmakta olan 75 baz puanlık artışın bu büyüklükteki sonuncusu olacağına inanırsa, altının yükselmesi mümkün. Bu da politikanın yavaş yavaş dönmeye başlayacağı anlamına gelir” şeklinde değerlendirmede bulundu.



