FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Gram altın fiyatı Fed faiz kararı ile sıçradı: ‘Hızlı hareketlerin başlaması mümkün’ diyerek uyardılar: Yıl sonuna kadar o seviye aşabilir…

SON DAKİKA | Gram altın fiyatı Fed faiz kararı ile sıçradı: ‘Hızlı hareketlerin başlaması mümkün’ diyerek uyardılar: Yıl sonuna kadar o seviye aşabilir…

27.07.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı toplantısı sonrasında piyasalarda hareketlilik arttı. Banka faizleri 22 yılın en yüksek seviyesine getirirken, yatırımcıların odağına 'Altın fiyatları ne kadar oldu? Düşecek mi, yükselecek mi?' sorusu yerleşti. ABD’li dev banka ons altın için 2024’te rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ederken, Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise gram altın için 1800 TL tahmininde bulundu. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

SON DAKİKA | Gram altın fiyatı Fed faiz kararı ile sıçradı: ‘Hızlı hareketlerin başlaması mümkün’ diyerek uyardılar: Yıl sonuna kadar o seviye aşabilir…

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklandı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2 günlük toplantısının ardından federal fonlama faiz oranlarını çeyrek puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Banka, ‘ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini’ ifade ettiği Temmuz ayı politika açıklamasında çok az değişiklik yaptı.

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı

Kararın ardından sahneye çıkan Fed Başkanı Jerome Powell ise, verilere bağlı hareket etmeye devam edeceklerini tekrarlayarak, bu yıl faiz indiriminin olmadığını söyledi.

MYNET FİNANS

1690397087672

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içinde 1963 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatı, Başkan Powell’ın konuşması öncesinde 1968 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Ancak Powell’ın açıklamaları ve takip eden süreçte altının ons fiyatı 1980 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatı da yurt içinde hem dolar/TL kurundan destek alarak hem de ons altındaki yükselişi takip ederek 1714 TL’ye kadar yükseldi. Şu sıralar çeyrek altın fiyatı 2.887 TL, Cumhuriyet altını 11.688 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.674 TL’den değerleniyor.

ALTIN

Dolar/TL kuru bu sabah 26,90 TL seviyelerinde yer alırken, euro/TL kuru da 29,84 TL'den ekranlara yansıyor...

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Fed’in faiz kararının piyasalardaki yankısını Mynet için yorumlayan Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Fed beklentiler çerçevesinde 25 baz puanlık faiz artışına gitti. Faiz arttırımı kararının oy birliğiyle alınması önemli. Karar metnine baktığımızda Haziran ayına göre çok değişmediğini görüyoruz. Başkan Powell karar sonrası yapılan basın toplantısında, gelecekteki faiz kararının gelecek dönem verilerine göre alınacağını ve bir faiz arttırımının daha olabileceğini söyledi. Bu bağlamda ABD’de açıklanacak olan istihdam ve enflasyon verileri ön plana çıkacaktır. Karar sonrası altın ve gümüşte yükselişler görüldü" dedi.

GRAM ALTIN (9)

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan uzman isim, "Özellikle gıda ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyonist beklentileri körüklerken, altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını arttıracaktır. Ons altının 2000 dolar seviyelerine doğru hareketlerin hızlanması beklenebilir. Gram altın tarafına baktığımızda ise, önümüzdeki süreçte hızlı hareketlerin başlaması ve 1800 TL seviyelerini görmesi mümkün” değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTIN (5)

JPMORGAN: “2024 YILINDA REKORA ULAŞACAK”

Öte yandan ABD’li dev Banka JPMorgan, ülkede olası bir resesyonu öncesinde altın için bir fırsat gördüğünü ve faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla fiyatların yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons seviyesini aşacağını tahmin etti. Banka, ons altının 2024 yılında yeni rekorlara ulaşacağını öngördü.

ONS ALTIN (28)

JPMorgan'ın küresel emtia araştırma müdürü Greg Shearer yaptığı değerlendirmede, Fed'in gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlaması beklentisinin gerçekleşmesiyle birlikte ABD'de reel getirilerin düşmesinin, değerli metal için "önemli bir itici güç" olacağını savundu. 2024'ün son çeyreğinde ons altın için ortalama fiyat hedefi 2.175 dolar olarak ortaya koyan JPMorgan, Fed'in para politikasında gevşemeye başlamasından önce ABD'de hafif bir resesyon yaşanacağı tahminiyle birlikte risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

ONS ALTIN (34)

Shearer, "Altın sahipliğinin önümüzdeki 12, 18 aya baktığımızda performans gösterecek bir şey olduğunu düşündüğümüz çok önemli bir yerdeyiz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralardan sonra yeni kriz! Vatandaşlar isyan etti: 'Üsküdar'da 25 bin, Kadıköy'de bin dolar'Kiralardan sonra yeni kriz! Vatandaşlar isyan etti: 'Üsküdar'da 25 bin, Kadıköy'de bin dolar'
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı
ASCE GYO halka arz oluyorASCE GYO halka arz oluyor
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.