SON DAKİKA | Gram altın fiyatı Fed faiz kararı ile sıçradı: ‘Hızlı hareketlerin başlaması mümkün’ diyerek uyardılar: Yıl sonuna kadar o seviye aşabilir…

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklandı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2 günlük toplantısının ardından federal fonlama faiz oranlarını çeyrek puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Banka, ‘ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini’ ifade ettiği Temmuz ayı politika açıklamasında çok az değişiklik yaptı.

Kararın ardından sahneye çıkan Fed Başkanı Jerome Powell ise, verilere bağlı hareket etmeye devam edeceklerini tekrarlayarak, bu yıl faiz indiriminin olmadığını söyledi.

MYNET FİNANS

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içinde 1963 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatı, Başkan Powell’ın konuşması öncesinde 1968 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Ancak Powell’ın açıklamaları ve takip eden süreçte altının ons fiyatı 1980 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatı da yurt içinde hem dolar/TL kurundan destek alarak hem de ons altındaki yükselişi takip ederek 1714 TL’ye kadar yükseldi. Şu sıralar çeyrek altın fiyatı 2.887 TL, Cumhuriyet altını 11.688 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.674 TL’den değerleniyor.

Dolar/TL kuru bu sabah 26,90 TL seviyelerinde yer alırken, euro/TL kuru da 29,84 TL'den ekranlara yansıyor...

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Fed’in faiz kararının piyasalardaki yankısını Mynet için yorumlayan Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Fed beklentiler çerçevesinde 25 baz puanlık faiz artışına gitti. Faiz arttırımı kararının oy birliğiyle alınması önemli. Karar metnine baktığımızda Haziran ayına göre çok değişmediğini görüyoruz. Başkan Powell karar sonrası yapılan basın toplantısında, gelecekteki faiz kararının gelecek dönem verilerine göre alınacağını ve bir faiz arttırımının daha olabileceğini söyledi. Bu bağlamda ABD’de açıklanacak olan istihdam ve enflasyon verileri ön plana çıkacaktır. Karar sonrası altın ve gümüşte yükselişler görüldü" dedi.

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan uzman isim, "Özellikle gıda ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyonist beklentileri körüklerken, altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını arttıracaktır. Ons altının 2000 dolar seviyelerine doğru hareketlerin hızlanması beklenebilir. Gram altın tarafına baktığımızda ise, önümüzdeki süreçte hızlı hareketlerin başlaması ve 1800 TL seviyelerini görmesi mümkün” değerlendirmede bulundu.

JPMORGAN: “2024 YILINDA REKORA ULAŞACAK”

Öte yandan ABD’li dev Banka JPMorgan, ülkede olası bir resesyonu öncesinde altın için bir fırsat gördüğünü ve faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla fiyatların yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons seviyesini aşacağını tahmin etti. Banka, ons altının 2024 yılında yeni rekorlara ulaşacağını öngördü.

JPMorgan'ın küresel emtia araştırma müdürü Greg Shearer yaptığı değerlendirmede, Fed'in gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlaması beklentisinin gerçekleşmesiyle birlikte ABD'de reel getirilerin düşmesinin, değerli metal için "önemli bir itici güç" olacağını savundu. 2024'ün son çeyreğinde ons altın için ortalama fiyat hedefi 2.175 dolar olarak ortaya koyan JPMorgan, Fed'in para politikasında gevşemeye başlamasından önce ABD'de hafif bir resesyon yaşanacağı tahminiyle birlikte risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

Shearer, "Altın sahipliğinin önümüzdeki 12, 18 aya baktığımızda performans gösterecek bir şey olduğunu düşündüğümüz çok önemli bir yerdeyiz" dedi.



