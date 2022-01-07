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Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

07.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve altın fiyatları son dönemde milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TL'ye özendirici adımlar sonrası düşüşe geçen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dolar/TL haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Gram altın ise yeniden 800 TL sınırına geldi. Yatırımcılar ve piyasalar ekonomistlerden gelecek altın ve dolar tahmini için bekliyor. Peki “Altın ne kadar? Yükselir mi, düşer mi? İşte İslam Memiş’ten kritik tarih.

Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası Fed’in yükselen enflasyona karşı para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağına dair beklentilerle Kasım ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Gram altın dün 800 TL’nin üzerini gördükten sonra haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor.

Ons altın, Fed tutanaklarının yayımlanması ve şahin politikaların süreceğine yönelik beklentilerle perşembe günü haftayı yüzde 2 civarında düşüşle 1792 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Geçen haftaya 638 TL’den başlayan gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmasının ardından pazartesi günü geriledi. Ancak küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin yeniden 14 liraya doğru atağa geçmesiyle gram altın fiyatları haftanın son işlem gününde 800 lira seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR FİYATI KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

Piyasalardaki dalgalanmaların hala devam ettiğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Fed FOMC tutanakları vardı. Bu tutanaklarda Fed’in 2022 yılında beklenenden önce faiz artırma olasılığından bahsedildi. Büyük ihtimalle Mart itibariyle bunu başlatabilir. Bu rapor açıklandıktan sonra piyasalarda dolar varlıklarında toparlanma, emtia fiyatlarında altının ons bazında be kripto para piyasasında düşüşler gördük. Ama dolar kuru 13,80 liraya doğru ataklar gösterdi. Bizim kırmızı çizgimiz 13,80 liraydı. Ama dolar burada kalıcı olursa 14 -14,50 bandı önemli. Ama bunun test edileceğini düşünmüyorum. Bugün önemli bir gün. Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İstihdam verisinden sonra emtia ve dolar fiyatında aşağı veya yukarı yönlü kırılma göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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FİYAT DÜŞERKEN KÂR ETMEK MÜMKÜN

Yatırımcının risk dağılımı yapması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, “Düşerken de yükselirken de kazanıyoruz. Örneğin elimizde 100 gram altın varsa yarısını dolarda yarısını altında bekletirsem, altın düştüğü zaman elimde dolarım olduğu için altın alabileceğim. Altın yükseldiği zaman ise elimizde altın olduğu için dolar alabileceğiz. Risk dağılımını yapıyoruz ve bunu parite işlemi ile yapmamız önemli. Böylece her zaman fiyat düşerken de yükselirken de kârda çıkarız, zarar etmeyiz” dedi.

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ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI BİTİYOR MU?

“Gram altına yatırım yapacaklar ise 700 lira seviyesini ve altını beklemesi gerekiyor. Yani 800 lira üzerinde gram altın almayı tercih etmem” diyerek yatırımcıya önemli bir tavsiyede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Küresel piyasalarda 2022 karışık geçecek. En geç şubat ayı sonuna kadar alım noktasındaki beklentimi sonlandıracağım. Mart ayı itibariyle de yıl sonuna kadar beklemeyi düşünüyorum. Benim tahmin ve öngörüme göre 2022 yılının ilk çeyreğindeki alım fırsatları mart ayından sonra bir daha gelmeyecek. Uzun vadeli şekilde ve miktarları üzerine koyup arttırarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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