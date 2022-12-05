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Son dakika: Gram altın fiyatları durmuyor! Kuyumcular bile şaşırıyor: 'Artık 10 lira birden...'

05.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gram altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar anlık, canlı, güncel altın grafiğini bugün de takip ediyor. Fiyatlar yükselirken vatandaşlar, 'Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kaç lira?' sorularının yanıtı araştırıyor. Öte yandan altındaki yükselişle ilgili kuyumcular önceden günlük 50 kuruşluk oynama olduğunu şimdi ise 10 liralık artışların olduğunu belirtti.

Son dakika: Gram altın fiyatları durmuyor! Kuyumcular bile şaşırıyor: 'Artık 10 lira birden...'

Son dakika: Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Uzun zaman sonra yatırımcısı gözünü tekrar altına çevirdi. Gram altının fiyatı bin 84 liraya kadar çıkarken, ons altın 1800 doları aşarak 5 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketlilik ile yatırımcılar, “altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Aralık 2022 canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…

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ÇİN’İN PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ GEVŞETMESİ ALTINA REKOR TAZELETTİ

Altının haftaya rekorla başladığını belirten Kuyumcu Esnafı Günay Güneş, “Kapalıçarşı’da altın fiyatları başlı başına işçilik olduğu için bazen burada yansıyan fiyatlara göre 2-3 lira daha yüksek oluyor. Altında bugün bin 84 lira bandında işlem yaptık. Altının onsundaki hareketlilik olsun doların durağan bir seyri oluşu bu rakamları bize gösterdi. Doların biraz yukarı yönlü hareketi olsa altının gramında bin 150 liraları görebiliriz. Sene sonu için beklentimiz bin 200 lirayı görmesiydi. Dolarda hareket olsa beklenen hedefe ulaşabilirdik. Küresel olaylarda altının onsunu etkiliyor. Çin’de pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ve buna benzer dünyadaki küresel olaylar altındaki hareketliliği hızlandırdı. Uzun vadede altın her zaman güvenli liman. Yastık altı altınları aslında rekorla beraber bekliyorduk fakat halkın beklentisi de gram altının bin 100 - bin 200 lirayı görmesi ki, şuanda bir durağanlık söz konusu. Bu yükselişte yüklü bir geri satış görmedik” dedi.

'GÜN İÇİNDE 10 LİRALIK HAREKETLERİ GÖREBİLİYORUZ'

Geçtiğimiz yılın aynı ayında altının aynı şekilde yükselişe geçtiğini belirten Güneş, “Çeyrek altın şuanda bin 745 lira, tam altın 7 bin 250 lira gram altın ise bin 83 liradan işlem görüyor. Gün içinde eskiden altında hareket olduğunda 50 kuruş, 1 lira oynama olurdu ve buna şaşırırdık. Artık gün içinde 10 liralık hareketleri görebiliyoruz. Tarih tekerrür etti diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın aynı ayında tekrar altın yükselişe geçmişti. Bu yılda aynı şekilde aynı ayda yükselişe geçti. Bu durumda bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.

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gram altın çeyrek altın

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