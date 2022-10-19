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Son dakika: Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi açıkladılar: Uzman isimler o rakamlara dikkat çekti…

19.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Gram altın ve ons altın fiyatları güncel ve anlık rakamlarla yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı öncesinde, ““Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusuna yanıt aranırken uzman iki isimden kritik bir yanıt geldi. Ons altın için 1700 dolar seviyesinin önemine vurgu yapılırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın tahmini için rakam verdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Son dakika: Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi açıkladılar: Uzman isimler o rakamlara dikkat çekti…

Son dakika… Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tüm gözler yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Merkez’in kararı öncesi altın fiyatları düşüşüne devam ederken yatırımcılar analist yorumlarını ve altın tahmini için araştırmalarını hızlandırdı. Peki 19 Ekim Çarşamba altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİ DEVAM ETTİREBİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

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ALTIN FİYATLARI TOPARLANAMIYOR

Altın yatırımcısının ilgiyle takip ettiği ons altın iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. ABD’nin sıkı faiz politikasıyla birlikte dolar endeksi bu hafta yüzde 1'in üzerinde düşüşle işlem görmesine rağmen güçlü duruşunu koruyor. Ancak endeks, ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen şahin yorumların ardından kayıplarını azaltmış görünüyor. Altın fiyatları ise bu gelişmeler ışığında sabahın ilk saatlerinde hafifçe yükselerek dolar baskısının azalmasıyla üçüncü seansta da getiri elde etti. Fakat Fed yetkililerinden gelen şahin sinyaller daha fazla kazanmasını engelledi. Ons altın şu sıralar yeniden düşüşe geçerek 1644 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise 1000 liranın altındaki hareketlerini bugün de sürdürüyor. Altının gram fiyatı 19 Ekim Çarşamba günü 980 liraya kadar geriledi.

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“ENDİŞELER DEVAM EDİYOR”

Altın fiyatlarına ilişkin yorumda bulunan Mumbai merkezli Reliance Securities’in kıdemli analisti Jigar Trivedi, altının Salı günkü yükselişinin esas olarak dolardaki zayıflıktan kaynaklandığını söylüyor. Ancak Trivedi, “Yatırım talebi ve bireysel talebi sessizleşti. Yakın vadede fiyatları 1.700 doların üzerine çıkarabilecek önemli bir tetikleyici yok. Faiz oranlarındaki artışlarla ilgili endişeler devam ediyor” ifadelerini kullanıyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altında iki uçlu bir durum söz konusu. Bir kesim altında büyük miktarda satışlar gelmesi sonucunda düşüş meydana geleceğini, diğer kesim ise altın fiyatlarında yükselişler yaşanacağını bekliyor.

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Yılsonu gram altında 1.400 lira öngörüsünde bir değişiklik olmadığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Ekimin ilk haftası ani yükseliş, ikinci haftası düşüş, bu hafta ise toparlanma var. Dolar endeksinde düşüşle birlikte bir miktar yükseliş oldu ancak yükseliş trendine geçemedi. Bunun için ons gram altının 1.680-1.705 seviyesi yukarı yönlü kırılmalı ki yükseliş trendinden bahsedelim. Altında baskılanma devam ediyor. Fed’i satın alan bir yatırımcı var. Kimi yükseliş kimi düşüş bekliyor. Gram altındaki düşüş nedeni Fed, ancak yükseliş nedenlerine bakınca pek çok faktör var. Bunlar enflasyon, resesyon ve jeopolitik riskler. Daha bunlar fiyatlanmadı. Gram altında yükseliş bekliyorum. Hem yurt içi hem de küresel piyasalarda altın şu an ucuz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın TCMB
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