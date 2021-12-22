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Son Dakika: Gram altında büyük düşüş... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleri

22.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları haberi... Haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatları bin liranın üstünü gördükten sonra, dolar/TL kurundaki hareketlenmelerin adından hafta içinde 639 liraya kadar geriledi. Yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla düşüşlerini toparlayan gram altının fiyatları nasıl bir yol izleyecek araştırılıyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırım şirketlerinin son tahminleri...

Son Dakika Altın Fiyatları Haberleri: Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi takvimindeki belirsizlikler ve yatırımcıların küresel piyasalara odaklanmasıyla birlikte gerilemeye başladı. Güne 700 lira seviyelerinde başlayan gram altının fiyatları tekrar bin liranın üstüne çıkar mı? İşte yatırım şirketlerinin son tahminleri...

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Fed toplantısının ardından yaşadığı belirsizliği kaldıran ons altın 1.800 doların üzerinde kapatmıştı. Son bir aydır ilk kez haftayı kazançla kapatan ons altın bu hafta düşüşle başlasa da salı günü 1800 dolar seviyesine kadar tırmandı. Ons altın bugün 1.788 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın geçen haftayı 950 TL'den kapatarak dolar/TL'deki yükselişi izledi. Hafta başında bin lira seviyesinin üstünü gören gram altın, dolar/TL kurundaki dalgalanmadan etkilenerek 707 TL civarında bulunuyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

YATIRIM ŞİRKETLERİN ALTIN TAHMİNLERİ

DİNAMİK MENKUL:

Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745
Direnç: 1805 – 1829 – 1854

ALB FOREX:

Gram altında, gelen sert satışların ardından fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor. Düşüşün devamının gelmesi halinde 681.76 bölgesi
destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 739.55 seviyesi direnç bölgesi olarak izlenebilir.

Dirençler: 739.35 / 770.42 / 794.43
Destekler: 681.76 / 655.23 / 637.72

alb

Ons altında kritik seviyeler:

Dirençler: 1800 / 1815 / 1828
Destekler: 1782 / 1770 / 1760

İNFO YATIRIM:

Geçtiğimiz hafta ABD kanadında FOMC toplantısı takip edilmiş ve toplantı sonrasında belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte altın fiyatları üzerindeki baskılarda azalmıştı. Azalan bu baskılar ardından altın yukarı yönlü hareketlenmiş ve 1800 doların üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirmişti. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1800 dolar seviyelerinin yakınlarında başlayan altında, hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.

ALLL

Son günlerde piyasalar ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomik planını ve bu planı ABD Kongresi’nden geçirebilme ihtimalini takip ediyor. Yeni günde ise gündem ABD kanadından gelecek olan ekonomik veriler olacak. İlk olarak 16:30’da gelecek olan GSYİH verisi izlenecek. Ardından 18:00’da CB Tüketici Güveni Endeksi küresel bazda hareketliliği artıracaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800 – 1815 - 1832 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1781 – 1770 - 1751 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.


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