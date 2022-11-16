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Son dakika: Gram altında sular durulmuyor! Üst üste ikinci günde yeni rekor: ‘Fed’in faiz hamlesi sona erdiğinde…’ (16 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

16.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile alım-satım rakamları merak ediliyor. “Altın ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ sorularına yanıt anlık ve canlı rakamları araştırıyor. Dün ons altın fiyatlarındaki yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatları, üst üste ikinci günde de tüm zamanların zirvesini gördü. Fiyatlardaki yükseliş sonrası Commerzbank analistlerinden altın tahmini geldi.

Son dakika: Gram altında sular durulmuyor! Üst üste ikinci günde yeni rekor: ‘Fed’in faiz hamlesi sona erdiğinde…’ (16 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları…)

Son dakika: Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.066 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, bugün 1068 liranın da üzerine çıkarak rekorunu üst üste iki gündür kırmayı başardı. Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 artışla 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı 1788 doların üzerine yükseldi. Çeyrek altın şu sıralarda 1.757 lira, Cumhuriyet altını da 7.214 liradan satılıyor.

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ENFLASYON YAVAŞLAMAYA BAŞLADI

ABD’de enflasyonun beklenenden düşük gelmesi sonucu piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışını yavaşlatması beklentisini arttırdı. Dolar endeksi daha düşük bir faizi fiyatlarken piyasaya Fed yöneticisi Christopher Waller’ın sözlü yönlendirmesi damga vurdu. Waller, faiz artışlarının gelecek toplantılarda da devam edeceğini ve bu süreçte daha çok yolları olduğunu belirtti. Ancak Fed’de görüş ayrılıkları yaşandığı bugün gelen açıklama ile daha da netleşti.

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FED FAİZLER KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYOR

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, faiz artırım hızının yakın zamanda azaltılmasını uygun olacağını söyledi. Bloomberg TV'ye konuşan Brainard, "Faiz artırımlarında daha yavaş bir hıza doğru yönelmenin yakında uygun hale gelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ancak, hala yapmamız gereken işler olduğunu vurgulamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Fed çok şey yaptı, ancak daha yapması gerekenler var" ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARINA DESTEK VERDİ

Fed'in attığı adımların etkilerini finansal şartlar üzerinde ve enflasyon bekleyişlerinde görmekte olduklarını anlatan Brainard, Fed'in uyguladığı sıkılaştırmaların kümülatif etkisinin görülmesinin zaman alacağını dikkate alarak faiz artırımlarında daha kontrollü adımlar atılması taraftarı olduğunu vurguladı. Brainard, "Daha kontrollü bir hızla ilerlemek Fed'e daha fazla veriyi değerlendirme ve faiz patikasını daha iyi ayarlama imkanı verecek" diye konuştu.

Bu açıklama sonrasında bir miktar geri çekilen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın dün artan jeopolitik risklerle altına olan talebin arttığını bildirdi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN COMMERZBANK’TAN YENİ TAHMİN

Commerzbank ekonomistleri altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “ABD TÜFE Ekim ayında beklenenden çok daha az yükseldi. Bu da Fed’in faiz artırımı beklentilerini azalttı. Ayrıca, ABD Doları üzerinde baskı yarattı. Dolayısıyla, ABD tahvil getirilerinin gözle görülür şekilde düşmesine neden oldu. Dünkü fiyat tepkisi, Fed’in faiz artırımları sona erdiğinde altının kayda değer bir yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor” yorumunda bulundu.

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