Son dakika: Gram altında yeni rekor! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...

Son dakika: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde gaza bastı. Vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Güne bin 984 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 2 bin doların üzerinde işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük bin 994 dolar, en yüksek ise 2 bin 42 dolar seviyeleri test edildi.

SON DAKİKA: GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Bugüne bin 220 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde düşüş gösterdikten sonra öğleye doğru toparlanma kaydetti. Gram altın akşam saatlerinde ise bin 250 lirayı aşarak rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük bin 220, en yüksek ise bin 251 lira seviyeleri görüldü.

'ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİNDE'

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered, altına yönelik dikkat çeken bir rapor hazırladı. Mart ayında altına yönelik talebin arttığına işaret eden İngiliz bankasına göre görülen en yüksek seviyeyi kaydeden mevcut altın fiyatlamaları, düşüşün habercisi.

Bankanın analisti Suki Cooper, Çin ve Hindistan’da altın fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti. Standard Chartered değerli metal analisti Cooper, tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen düzeltme bekliyor. Analist raporda altın için "iyi haberlerin" çoğunun erken fiyatlanmış olabileceğini bildirdi. Ayrıca Standard Chartered’ın 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörüsü olduğu da kaydediliyor:

"Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış daha görebiliriz ve bunu yılın ilerleyen zamanlarında 25 baz puanlık bir indirim izleyebilir. Altın konumlandırması, 1995 ve 2000 faiz döngüleri, öncesindekiyle tam bir tezat oluşturuyor ve şu anki konum, bir artış döngüsünün bu aşamasında şimdiye kadarki en yüksek seviye… Bu sefer, altın için ‘iyi haberlerin’ çoğu erken fiyatlanmış olabilir."

