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SON DAKİKA | Gübre fiyatlarında indirim! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçiye güzel haber

28.12.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gübre fiyatlarında indirim geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kimyevi gübrede ton başına 1100 lira indirim yaptı. Tarım Kredi’den yapılan açıklamayla yavaş salınım ve damla sulama gübrelerde ise ortalama yüzde 20 indirim yapıldığını duyurdu. İşte gübre fiyatlarındaki indirimle ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Gübre fiyatlarında indirim! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçiye güzel haber

Son Dakika: Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçileri sevindirecek indirim haberi geldi. Kimyevi gübre ve damla sulama gübrelerde indirim yapıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamaya göre kimyevi gübrede ton başına 1100 lira indirim yapılırken, yavaş salınım ve damla sulama gübrelerde ise fiyatlar ortalama yüzde 20 aşağı çekildi.

SON DAKİK: ÇİFTÇİYE GÜBREDE İNDİRİM!

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun gübre fiyatlarındaki son gelişmeleri aktardı. Coşkun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım Kredi’den gübrede indirim açıklaması geldi. Gübredeki artışa karşı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin yanında olduğunu göstermek için kimyevi gübrede ton başına bin 100 liralık bir indirim yaptı. Yavaş salınım ve damla sulama gübrelerde ise ortalama yüzde 20 indirim yapıldı. Bu indirimli fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimin sürdürülmesi hedefleniyor.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ TOPLANDI!

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı ilk defa Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor. Dün Bakan Nebati’nin bir açıklaması vardı bundan sonraki mücadele adımı enflasyon denildi. Dolar kurundaki sert düşüşün artından fiyatlara yansıdı mı yansımadı mı bunu takip ediyoruz. Döviz artarken etiketi değiştirdiler düşerken neden değiştirmiyorsunuz diye sert tepki göstermişti.

"STOKÇULUK DENETİMLERİ SÜRÜYOR"

Stokçuluğa yönelik olarak detaylı denetimler sürüyor. Toplantıda bunun masaya getirilmesi planlanıyor. Tarladan sofraya kadar olan süreçte hangi makasta değişiklik var buna bakılacak. Tarım Bakanlığı’nın bununla ilgili bilgi paylaşması bekleniyor.

Bir taraftan spekülasyon var mı rakamlara fiyatlara nasıl yansıyor. Anlık olarak bu değerlendirmelere bakılıp gidişata bakılması bekleniyor. Sonrasında bir açıklama olacak mı onu takip edeceğiz."


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