Son dakika haberi… Akaryakıta zam tabelada! (15 Ağustos Perşembe güncel benzin, motorin fiyatları)

Brent petrol 80 dolar seviyelerinde gezinirken dolar/TL kuru da 33,62 doların üzerini görerek rekoruna bir adım daha yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarının hem dostu hem de düşmanı olan ikilideki bu yükseliş hareketi bugün benzine zam getirdi. Peki benzine ne kadar zam geldi? 15 Ağustos Perşembe motorin (mazot) litre fiyatı ve benzin litre fiyatı ne oldu, kaç TL?
6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı…
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği henüz beklenmiyor.
Benzine gelen 85 kuruşluk zammın ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 44,40 TL’ye, İzmir’de 45,38 TL’ye ve Ankara’da ise 44,94 liraya geriledi.
Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,72 TL, İzmir’de 44,76 TL ve Ankara’da ise 44,28 TL’den satışa sunuluyor.