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Son dakika haberi… Akaryakıta zam tabelada! (15 Ağustos Perşembe güncel benzin, motorin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 07:13
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Son dakika: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde zam ve indirim haberleri ile kalmaya devam ediyor. Brent petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları için 6 Ağustos’ta yapılan indirim yerini bugün zamma bıraktı. Fiyatlar yeniden 45 TL bandına geldi. Peki 15 Ağustos 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatı ile haberin detayları…

Son dakika haberi… Akaryakıta zam tabelada! (15 Ağustos Perşembe güncel benzin, motorin fiyatları)

Brent petrol 80 dolar seviyelerinde gezinirken dolar/TL kuru da 33,62 doların üzerini görerek rekoruna bir adım daha yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarının hem dostu hem de düşmanı olan ikilideki bu yükseliş hareketi bugün benzine zam getirdi. Peki benzine ne kadar zam geldi? 15 Ağustos Perşembe motorin (mazot) litre fiyatı ve benzin litre fiyatı ne oldu, kaç TL?

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BENZİNE ZAM TABELAYA YANSIDI

6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı…

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği henüz beklenmiyor.

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BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzine gelen 85 kuruşluk zammın ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 44,40 TL’ye, İzmir’de 45,38 TL’ye ve Ankara’da ise 44,94 liraya geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.42
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.99
Gazyağı
37.63

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,72 TL, İzmir’de 44,76 TL ve Ankara’da ise 44,28 TL’den satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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