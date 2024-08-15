Son dakika haberi… Akaryakıta zam tabelada! (15 Ağustos Perşembe güncel benzin, motorin fiyatları)

Brent petrol 80 dolar seviyelerinde gezinirken dolar/TL kuru da 33,62 doların üzerini görerek rekoruna bir adım daha yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarının hem dostu hem de düşmanı olan ikilideki bu yükseliş hareketi bugün benzine zam getirdi. Peki benzine ne kadar zam geldi? 15 Ağustos Perşembe motorin (mazot) litre fiyatı ve benzin litre fiyatı ne oldu, kaç TL?

BENZİNE ZAM TABELAYA YANSIDI

6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı…

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği henüz beklenmiyor.

BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzine gelen 85 kuruşluk zammın ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 44,40 TL’ye, İzmir’de 45,38 TL’ye ve Ankara’da ise 44,94 liraya geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü Akaryakıt Satış Motorin 43.82 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 44.42 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 23.62 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 31.13 Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 27.99 Gazyağı 37.63

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,72 TL, İzmir’de 44,76 TL ve Ankara’da ise 44,28 TL’den satışa sunuluyor.